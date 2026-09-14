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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud

Thứ Hai, 10:55, 14/09/2026
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VOV.VN - Chiều ngày 13/9 (theo giờ địa phương) nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud, Trưởng đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia.

Thủ tướng chúc mừng những thành tựu Saudi Arabia đạt được trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Saudi Arabia tại khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud sớm thăm Việt Nam.

Khẳng định Saudi Arabia là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước thời gian qua phát triển tốt đẹp; mong muốn cùng Saudi Arabia tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển hiệu quả, thực chất hơn nữa, phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud, Trưởng đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng; cho biết thường xuyên theo dõi và hết sức ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam; cho rằng mặc dù quan hệ hai nước đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước; khẳng định Saudi Arabia coi trọng vai trò của Việt Nam, mong muốn đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; đẩy mạnh hợp tác năng lượng. Việt Nam ủng hộ đề xuất của Saudi Arabia về việc thành lập tổ công tác giữa hai nước để trao đổi cụ thể về các nội dung hợp tác liên quan đến dự trữ năng lượng và các dự án hợp tác cụ thể.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác thương mại, mở cửa thị trường; đề nghị Saudi Arabia dỡ bỏ lệnh tạm ngừng nhập khẩu thủy sản nuôi trồng của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halal; tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, cơ sở hạ tầng…

Bày tỏ nhất trí cao với những định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud khẳng định sẽ phối hợp ngay với Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan liên quan của Saudi Arabia để cụ thể hóa các định hướng này thành những kết quả thiết thực. 

Hoàng thân Faisal bin Farhan Al Saud cho biết sẽ phối hợp với Bộ Năng lượng Saudi Arabia để sớm trao đổi với Việt Nam về hợp tác năng lượng; đề nghị Chính phủ hai nước tạo thuận lợi để tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước.

Lại Hoa/VOV
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