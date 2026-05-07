Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra trong bối cảnh ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới sau những thành quả có được của 10 năm xây dựng Cộng đồng (2015 - 2025), với trọng tâm là thúc đẩy triển khai toàn diện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 là dịp quan trọng để lãnh đạo các nước chia sẻ đánh giá toàn diện về tình hình thế giới và khu vực, thống nhất các định hướng chiến lược và biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN để giải quyết các thách thức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 - 8/5/2026.

Với chủ đề "Cùng chèo lái tương lai chung", Hội nghị tập trung trao đổi về các định hướng lớn cho hợp tác ASEAN năm 2026 về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN; đồng thời tiếp tục thúc đẩy chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN.

Sau 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã trở thành thành viên nòng cốt, cùng các nước thành viên duy trì hòa bình, ổn định khu vực, tăng cường quan hệ với các đối tác, khai thác hiệu quả mạng lưới liên kết kinh tế của ASEAN để thúc đẩy thương mại, đầu tư, đồng thời tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ và các nguồn lực từ ASEAN và các đối tác để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên máy bay rời Hà Nội, lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

Trong bối cảnh ASEAN chịu nhiều tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông, tại các cuộc họp của ASEAN thời gian qua, Việt Nam đã chủ động đóng góp, đưa ra nhiều sáng kiến cụ thể nhằm thúc đẩy khả năng ứng phó tập thể của ASEAN, trong đó có "Sáng kiến xây dựng Khung hợp tác tăng cường ứng phó chung của ASEAN với tình hình ở Trung Đông và các cuộc khủng hoảng trong tương lai".

Quan hệ song phương của Việt Nam với các nước ASEAN cũng đang phát triển tích cực. Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan lên Đối tác chiến lược toàn diện và dự kiến sẽ sớm nâng cấp quan hệ với Timor-Leste.