  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines

Thứ Năm, 08:34, 07/05/2026
VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, sáng nay (7/5), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 - 8/5/2026.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra trong bối cảnh ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới sau những thành quả có được của 10 năm xây dựng Cộng đồng (2015 - 2025), với trọng tâm là thúc đẩy triển khai toàn diện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các Kế hoạch chiến lược.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 là dịp quan trọng để lãnh đạo các nước chia sẻ đánh giá toàn diện về tình hình thế giới và khu vực, thống nhất các định hướng chiến lược và biện pháp tăng cường hợp tác ASEAN để giải quyết các thách thức.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 - 8/5/2026.

Với chủ đề "Cùng chèo lái tương lai chung", Hội nghị tập trung trao đổi về các định hướng lớn cho hợp tác ASEAN năm 2026 về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN; đồng thời tiếp tục thúc đẩy chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN.

Sau 30 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã trở thành thành viên nòng cốt, cùng các nước thành viên duy trì hòa bình, ổn định khu vực, tăng cường quan hệ với các đối tác, khai thác hiệu quả mạng lưới liên kết kinh tế của ASEAN để thúc đẩy thương mại, đầu tư, đồng thời tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ và các nguồn lực từ ASEAN và các đối tác để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.

Trong bối cảnh ASEAN chịu nhiều tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông, tại các cuộc họp của ASEAN thời gian qua, Việt Nam đã chủ động đóng góp, đưa ra nhiều sáng kiến cụ thể nhằm thúc đẩy khả năng ứng phó tập thể của ASEAN, trong đó có "Sáng kiến xây dựng Khung hợp tác tăng cường ứng phó chung của ASEAN với tình hình ở Trung Đông và các cuộc khủng hoảng trong tương lai".

Quan hệ song phương của Việt Nam với các nước ASEAN cũng đang phát triển tích cực. Việt Nam đã nâng cấp quan hệ với Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan lên Đối tác chiến lược toàn diện và dự kiến sẽ sớm nâng cấp quan hệ với Timor-Leste.

Tag: Thủ tướng Lê Minh Hưng Hội nghị Cấp cao ASEAN Philippines
Thủ tướng: Triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng
VOV.VN - Chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, chiều 4/5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ
VOV.VN - Chiều nay (4/5) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026.

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án sân bay Long Thành
VOV.VN - Sáng nay (4/5), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm nay.

