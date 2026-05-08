Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

Thứ Sáu, 20:51, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/5, tại Cebu, Philippines, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, cá nhân ông luôn kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam. 

Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế và việc Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ để tạo động lực cho tăng trưởng; khẳng định Malaysia coi Việt Nam là đối tác quan trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam. Thủ tướng Malaysia trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm sang thăm Malaysia để tiếp tục trao đổi định hướng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Thủ tướng Anwar Ibrahim dành cho Việt Nam; đánh giá cao việc các doanh nghiệp, ngân hàng Malaysia đã sớm thiết lập quan hệ kinh tế với Việt Nam với các dự án rất thành công; khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam coi trọng quan hệ với Malaysia, mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thiết lập từ tháng 11/2024.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, năng lượng, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác thương mại-đầu tư; bày tỏ mong muốn hai bên tích cực triển hai dự án hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác mua bán điện thông qua Mạng lưới điện ASEAN (APG), hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Malaysia và Singapore.

Nhân dịp này, hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo Singapore, Thái Lan, Indonesia

VOV.VN - Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước Singapore, Thailand và Indonesia nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, năng lượng, thương mại và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh khu vực nhiều biến động.

 

Tag: Thủ tướng Lê Minh Hưng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim quan hệ Việt Nam Malaysia Đối tác Chiến lược Toàn diện Hội nghị Cấp cao ASEAN 48
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế

VOV.VN - Ngày 7/5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế như Brunei, Philippines, Timor-Leste, Campuchia và Ngân hàng Phát triển châu Á ADB.

VOV.VN - Ngày 7/5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế như Brunei, Philippines, Timor-Leste, Campuchia và Ngân hàng Phát triển châu Á ADB.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Philippines, dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, trưa nay (7/5), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Cebu, Philippines, tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48.

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, trưa nay (7/5), Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Cebu, Philippines, tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48.

"Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng"

VOV.VN - Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 - 8/5/2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

