Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim

Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, cá nhân ông luôn kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam.

Thủ tướng Anwar Ibrahim bày tỏ ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế và việc Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ để tạo động lực cho tăng trưởng; khẳng định Malaysia coi Việt Nam là đối tác quan trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam. Thủ tướng Malaysia trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm sang thăm Malaysia để tiếp tục trao đổi định hướng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt tay Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Thủ tướng Anwar Ibrahim dành cho Việt Nam; đánh giá cao việc các doanh nghiệp, ngân hàng Malaysia đã sớm thiết lập quan hệ kinh tế với Việt Nam với các dự án rất thành công; khẳng định chính sách đối ngoại của Việt Nam coi trọng quan hệ với Malaysia, mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện thiết lập từ tháng 11/2024.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, năng lượng, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác thương mại-đầu tư; bày tỏ mong muốn hai bên tích cực triển hai dự án hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác mua bán điện thông qua Mạng lưới điện ASEAN (APG), hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Malaysia và Singapore.

Nhân dịp này, hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.