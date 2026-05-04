Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48
VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, từ ngày 7-8/5/2026.
Theo Thông cáo từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, từ ngày 7-8/5/2026.