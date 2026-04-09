Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài

Thứ Năm, 13:10, 09/04/2026
VOV.VN - Sáng nay (9/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Tại cuộc họp, Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ đã xem xét các nội dung quan trọng như chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, đầu tư trung hạn 05 năm 2026 - 2030; tình hình thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án tồn đọng; về Quy chế làm việc của Chính phủ; việc kiện toàn Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là cuộc họp đầu tiên của Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ ngay sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 được kiện toàn. Trong bối cảnh công việc nhiều, vừa cấp bách, vừa lâu dài, đề nghị các thành viên Chính phủ khẩn trương bắt tay ngay vào công việc.

Đối với chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 18 của Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, đầu tư trung hạn 5 năm 2026-2030, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Kết luận của Trung ương đã chỉ rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cũng như chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Do đó, Chương trình hành động của Chính phủ phải cụ thể hóa Kết luận số 18, với các công việc cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là phải phân công rõ các nhiệm vụ, rõ lộ trình, tiến độ nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Về tình hình thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, trước đây Bộ Chính trị đã có kết luận, Quốc hội và Chính phủ có các Nghị quyết về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hơn 1.000 dự án tại 5 tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp

Cho biết, qua rà soát, hiện nay cả nước còn khoảng 1.500 dự án có khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ trình cấp có thẩm quyền về tình hình, kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng thời gian qua; đồng thời xin ý kiến về việc mở rộng đối tượng, phạm vi xử lý vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài để đưa nguồn lực vào phục vụ phát triển, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu dự phiên họp

Chỉ đạo hoàn thiện Quy chế làm việc của Chính phủ và kiện toàn Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu, các bộ, ngành, cơ quan liên quan hoàn thiện các văn bản, trình Lãnh đạo Chính phủ xem xét ngay trong tuần tới. Trong đó, Quy chế làm việc của Chính phủ phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời đổi mới tư duy, cách làm nhằm phát huy cao nhất hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Lại Hoa/VOV
