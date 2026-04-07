Quốc hội bầu ông Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ Ba, 15:07, 07/04/2026
VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026-2031.

>> Tiểu sử tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

>> Lễ tuyên thệ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Chiều nay 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XVI được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Lê Minh Hưng cũng đã được Quốc hội thông qua với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt, chiếm 99% tổng số ĐBQH).

Tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sinh năm 1970; Quê quán: xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công; Đại học chuyên ngành Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp.

quoc hoi bau ong le minh hung giu chuc thu tuong chinh phu nhiem ky 2026-2031 hinh anh 1
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Tóm tắt quá trình công tác

- 10/1993 - 1/1998: Chuyên viên phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tham dự khóa học về Kinh tế thị trường và Phân tích tài chính của IMF tại Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, Trung Quốc (3/1996 - 6/1996); Học Thạc sĩ về Kinh tế tại Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật Bản (10/1996 - 9/1997).

- 2/1998 - 2/2002: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 3/2002 - 12/2009: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 1/2010 - 10/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 10/2011 - 10/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 11/2014 - 1/2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- 1/2016 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

- 4/2016 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- 10/2020 - 1/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

- 1/2021 - 5/2024: Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (từ 11/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7/2021).

- 5/2024 - 6/2024: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 6/2024: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.

- 10/2024: Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- 6/2025: Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 23/1/2026: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Bộ Chính trị.

- 30/1/2026: Được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XIV (theo Quyết định số 05-QĐNS/TW).

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026-2031

PV/VOV.VN
Tag: Quốc hội Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng Kỳ họp thứ nhất
Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức
VOV.VN - Dưới cờ đỏ sao vàng, trước Quốc hội và Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, Hiến pháp; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Thanh Mẫn đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn vừa được Quốc hội khóa XVI tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ nhiệm kỳ mới.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn
VOV.VN - Sáng 6/4, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn.

