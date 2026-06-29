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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam

Thứ Hai, 20:55, 29/06/2026
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VOV.VN - Chiều 29/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam coi Canada là đối tác quan trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác toàn diện ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu và hiệu quả, hướng tới sớm đưa quan hệ lên tầm cao mới. Vui mừng trước những kết quả tích cực của quan hệ song phương sau gần 10 năm xác lập khuôn khổ đối tác toàn diện. Trong đó, Việt Nam và Canada đã trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên; kim ngạch thương mại hai chiều tăng gấp đôi sau 5 năm lên 8,6 tỷ USD vào năm 2025; hợp tác quốc phòng tiến triển tích cực thông qua việc thực hiện Bản Ghi nhớ về Kế hoạch hợp tác quốc phòng giai đoạn 2024-2026, triển khai hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hoà bình và đào tạo; hợp tác về viện trợ phát triển, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, phối hợp trên các diễn đàn đa phương ghi nhận tiến triển tích cực.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel.

Thủ tướng nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa hợp tác chưa khai thác hết, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng... Để phát huy hiệu quả hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada, Thủ tướng đề nghị Đại sứ hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, điện đàm, trao đổi đoàn, ưu tiên triển khai các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước; hỗ trợ doanh nghiệp Canada đầu tư vào các lĩnh vực, dự án trọng điểm về năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn... tại Việt Nam.

Canada tiếp tục mở cửa cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông lâm thuỷ sản; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ cao (AI, lượng tử, bán dẫn), hợp tác giữa các cơ sở giáo dục hai nước; khuyến khích các trường đại học có thứ hạng cao của Canada mở phân hiệu tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP) mà Việt Nam làm Chủ tịch năm 2026 và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) mà Việt Nam làm chủ tịch năm 2027.

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Quang cảnh buổi tiếp.

Đại sứ Jim Nickel khẳng định Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng, có vai trò chủ chốt trong ASEAN và ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; khẳng định Canada coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN tại khu vực và cảm ơn Việt Nam ủng hộ Canada tăng cường quan hệ và đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với ASEAN.

Nhất trí với các ý kiến định hướng của Thủ tướng, Đại sứ nhấn mạnh tiềm năng cũng như một số đề xuất hợp tác cụ thể về năng lượng, an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, hàng không vũ trụ, vận tải biển, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm xuyên quốc gia, gìn giữ hoà bình liên hợp quốc... Đồng thời khẳng định Canada sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam cả trên kênh song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương.

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Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel

Nhân dịp này, Đại sứ chuyển lời của Thủ tướng Mark Carney mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Canada và cho biết Thủ tướng Carney mong muốn thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Lại Hoa/VOV1
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