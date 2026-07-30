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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ New Zealand

Thứ Năm, 15:15, 30/07/2026
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VOV.VN - Sáng (30/7), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng gặp Đại sứ Caroline Beresford; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ kể từ khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, đặc biệt trong việc phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong năm 2025. 

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với New Zealand, vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả, Thủ tướng cũng đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước, trong đó Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giai đoạn 2025-2030 đang được hai bên tích cực triển khai trên cả 5 lĩnh vực trụ cột.

Thủ tướng đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước, mong đón Thủ tướng New Zealand thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong thương mại, đầu tư, Thủ tướng đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD; tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia. 

Đẩy mạnh hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời); chia sẻ hiện Việt Nam coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chủ yếu của mô hình phát triển mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quyết tâm thúc đẩy mở đường bay thẳng, nối chuyến thuận tiện, nhằm tăng cường du lịch, trao đổi văn hoá và giao lưu nhân dân.

Về phần mình, Đại sứ Caroline Beresford chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam trong thời gian qua và nhấn mạnh New Zealand luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và sẵn sàng đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển.

Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học - công nghệ...

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Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford.

Nhất trí với các định hướng chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Caroline Beresford khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới, tạo động lực mới cho hợp tác thương mại, đầu tư, đồng thời đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển nền kinh tế xanh và kinh tế số.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam nhất trí với Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Năm APEC 2027.

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Việt Nam thúc đẩy hợp tác ASEAN - New Zealand và ASEAN - Anh

VOV.VN - Trong vai trò điều phối quan hệ ASEAN-New Zealand và ASEAN-Vương quốc Anh giai đoạn 2024-2027, Việt Nam tổ chức hai diễn đàn quan trọng bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, thúc đẩy hợp tác thực chất, tăng cường kết nối và nâng cao năng lực tự cường của khu vực.

Lại Hoa/VOV
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