Thủ tướng điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon

Tại cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển hiệu quả và thực chất của quan hệ Việt Nam - New Zealand thời gian qua. Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao New Zealand là một trong những đối tác tin cậy, đã hỗ trợ Việt Nam từ rất sớm trong đào tạo tiếng Anh, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ, cũng như cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức trên nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai.

Trên nền tảng tin cậy chính trị và quan hệ đối tác hiệu quả, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tập trung triển khai sáu định hướng lớn trong thời gian tới. Theo đó, hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh thực chất hơn, thông qua tăng cường giao lưu, nâng cao năng lực trên biển, hải quân và an ninh hàng hải.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỷ USD; tạo thuận lợi hơn nữa cho các sản phẩm thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau; đồng thời hợp tác chặt chẽ để thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng là thành viên, bao gồm Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP), góp phần củng cố nội lực, tự chủ kinh tế của mỗi nước, ứng phó tốt hơn với những biến động của tình hình hiện nay.

Thủ tướng New Zealand đánh giá cao vai trò Chủ tịch luân phiên CPTPP của Việt Nam trong năm 2026 và khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò này.

Chiều 20/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Hai Thủ tướng cũng chia sẻ các biện pháp của mỗi nước trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó với biến động của giá nhiên liệu, gồm các chính sách tài khoá, chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp, người dân. Hai Thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, thúc đẩy mô hình nông nghiệp phát thải thấp và phát triển năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng gió và điện mặt trời.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị New Zealand mở rộng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước; đồng thời cùng thúc đẩy để sớm có đường bay thẳng và các đường bay nối chuyến thuận tiện hơn giữa Việt Nam và New Zealand, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại và giao lưu nhân dân. Hai Thủ tướng bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp hiện nay tác động tiêu cực tới kinh tế các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam và New Zealand, làm tăng giá nhiên liệu, vận chuyển và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Christopher Luxon cũng chia sẻ đánh giá về tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác quốc tế và tuân thủ luật pháp quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh khu vực; nhất trí tiếp tục trao đổi, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.