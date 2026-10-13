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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Thứ Ba, 19:38, 13/10/2026
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VOV.VN - Ngày 13/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam.

 

Sáng 13/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Diễn tập chung giữa quân đội ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm và các hoạt động tại Việt Nam lần này của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha, thể hiện sinh động truyền thống đoàn kết, hữu nghị và gắn bó giữa Việt Nam và Campuchia, cũng như giữa Quân đội ba nước Việt Nam -Campuchia - Lào. Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ, và với vai trò then chốt của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục giữ vững hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng và không ngừng nâng cao vai trò, vị thế quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao Bộ Quốc phòng hai nước đã chủ động, tích cực triển khai hiệu quả các nhận thức chung và thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, đưa hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước ngày càng phát triển bền chặt, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi về các vấn đề chiến lược; coi trọng đào tạo cán bộ, nhất là đào tạo chuyên ngành và ngôn ngữ của nhau; thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, kết nối hạ tầng biên giới, cửa khẩu; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước, trong đó có doanh nghiệp quốc phòng, mở rộng hợp tác; tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha chúc mừng những thành tựu toàn diện Việt Nam đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Campuchia vừa qua của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, góp phần tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Về hợp tác quốc phòng, Đại tướng Tea Seiha cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam thời gian qua trong công tác đào tạo và khám chữa bệnh; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, nhất là các nội dung liên quan đến tham vấn chính sách, hợp tác hậu cần, trao đổi và giao lưu sĩ quan trẻ. Hai bên cũng sẽ phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong “Năm Hữu nghị 2027” kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Campuchia và Việt Nam.

Lại Hoa/VOV
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