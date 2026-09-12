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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới

Thứ Bảy, 19:48, 12/09/2026
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VOV.VN - Ngày 12/9/2026, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của WTO trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và hoan nghênh sự phối hợp của Ban Thư ký WTO để chuẩn bị cho Phiên rà soát chính sách thương mại định kỳ lần thứ 3 của Việt Nam vào tháng 11/2026.

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Toàn cảnh buổi tiếp đón.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các chương trình nghị sự của WTO, ủng hộ WTO tiếp tục phát huy vai trò điều phối nhằm thúc đẩy thương mại toàn cầu theo hướng bao trùm, cân bằng, vì hòa bình, hợp tác và phát triển và ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu. Việt Nam mong muốn WTO tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải tổ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và mở rộng chương trình nghị sự sang các lĩnh vực mới như thương mại số, AI, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu và khả năng chống chịu chuỗi cung ứng.

Thủ tướng cũng đề nghị WTO tiếp tục các dự án, sáng kiến hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, đào tạo chuyên sâu về chính sách thương mại, tư vấn pháp lý giải quyết tranh chấp quốc tế, tạo thuận lợi hóa thương mại để tận dụng hiệu quả các hiệp định, cam kết quốc tế, và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala chúc mừng những thành tựu kinh tế hết sức ấn tượng của Việt Nam và cho rằng các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam thời gian qua đã phản ánh năng lực quản trị kinh tế vĩ mô rất tốt của Chính phủ. Tổng giám đốc cũng đánh giá, sau gần 20 năm gia nhập WTO (2007-2027), Việt Nam là minh chứng tiêu biểu cho sự thành công của WTO và hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ. Tổng Giám đốc mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển và hội nhập quốc tế của mình với các nước đang phát triển khác.

Tổng Giám đốc WTO hoan nghênh việc Việt Nam phê chuẩn Hiệp định về Trợ cấp thủy sản và tham gia Thỏa thuận Trọng tài phúc thẩm tạm thời nhiều bên (MPIA), nhấn mạnh điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ và trách nhiệm của Việt Nam đối với hệ thống thương mại đa phương.

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Thủ tướng và Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới

Trao đổi về định hướng phát triển thời gian tới, Tổng Giám đốc WTO cho rằng Việt Nam đang đi đúng hướng khi tiếp tục đa dạng hoá thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng; đồng thời chuyển dịch lên các tầng nấc cao hơn của chuỗi gía trị, nhất là các sản phẩm giá trị cao liên quan đến trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, bộ vi xử lý. Đồng thời khẳng định WTO tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và mong muốn Việt Nam ủng hộ tiến trình cải cách WTO và tiến trình gia nhập WTO của các nước.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô New Delhi

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ, trưa nay (12/9 - theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Lại Hoa-Đình Nam-Lê Dũng/VOV1
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