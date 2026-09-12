Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Ấn Độ dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18



Trong chuyến công tác này, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và phát biểu tại Phiên thảo luận mở về chủ đề "Tăng cường đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương tai tăng trưởng bao trùm toàn cầu".

Thủ tướng sẽ chia sẻ tầm nhìn, đánh giá và các đề xuất của Việt Nam về nhiều vấn đề lớn đặt ra trong hợp tác quốc tế liên quan đến hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và giải quyết các thách thức toàn cầu. Qua đó, khẳng định thông điệp Việt Nam mong muốn cùng các nước thành viên và đối tác của BRICS cũng như cộng đồng quốc tế thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng cường kết nối và hợp tác phát triển, phát huy tiếng nói và vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, hướng tới một tương lai phát triển bao trùm, bền vững với những thành quả phát triển được chia sẻ rộng rãi cho mọi người dân.

Thủ tướng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế tại Hội nghị. Đây là dịp này có ý nghĩa rất quan trọng, vừa tiếp nối đà phát triển và duy trì trao đổi cấp cao, vừa cụ thể hóa những nhận thức chung, thỏa thuận và định hướng lớn mà Lãnh đạo cao nhất hai nước đã thống nhất, qua đó đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Bên cạnh các hoạt động đa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng sẽ có nhiều hoạt động quan trọng với lãnh đạo và các đối tác Ấn Độ. Các cuộc trao đổi sẽ ưu tiên cao thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng nhằm đạt những kết quả thực chất, cụ thể trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Trong đó, đặc biệt là thúc đẩy thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030, tăng cường đầu tư, các dự án lớn, mang tính biểu tượng của các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, tạo đột phá trong triển khai hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo.