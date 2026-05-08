Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tiếp tục được Quốc hội Lào bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới; khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, kết quả các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, nhằm tạo ra những xung lực mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bày tỏ vui mừng được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần này, Thủ tướng Sonexay Siphandone đánh giá cuộc gặp thể hiện sự coi trọng của hai bên đối với các cơ hội trao đổi biện pháp, định hướng thúc đẩy hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, gắn kết chiến lược giữa hai nước. Thủ tướng Lào tin tưởng chắc chắn rằng Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng Đảng, Chính phủ lãnh đạo Việt Nam giành nhiều thành tựu, đạt được các mục tiêu, trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Thủ tướng Sonexay Siphandone cảm ơn sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả mà Chính phủ Việt Nam dành cho Lào trong thời gian qua, như cử đội chuyên gia sang hỗ trợ Lào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội Lào, đặc biệt là hỗ trợ Lào trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do chiến tranh Trung Đông gây ra.

Thủ tướng Lào cho rằng đây cũng là cơ hội để hai nước thúc đẩy hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, để giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu từ bên ngoài, tiến tới tự chủ năng lượng.

Thủ tướng Lào cũng cho biết, Chính phủ Lào đang rất tích cực, khẩn trương và quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, tập trung vào những dự án hợp tác chiến lược, trọng điểm với Việt Nam như phát triển cơ sở hạ tầng như đường sắt Viên Chăn - Vũng Áng; đường cao tốc Viên Chăn - Vinh, cũng như trong việc bảo đảm an ninh năng lượng; nhất trí đề nghị Ủy ban hợp tác hai nước rà soát tiến độ thực hiện dự án này và báo cáo lãnh đạo hai nước.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Lào diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, nỗ lực đưa mối quan hệ hợp tác 2 nước tiếp tục phát triển bền vững, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Cụ thể hoá nội hàm "gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào", Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, đặc biệt là các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước phải thể hiện trách nhiệm hơn nữa trong tổ chức thực hiện, nhất là đối với các dự án hợp tác chiến lược kết nối hai nền kinh tế, giao thông, năng lượng...

Hai Thủ tướng cũng nhất trí về một số phương hướng triển khai quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì hiệu quả trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác, phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào trong năm 2027; phát huy hơn nữa trụ cột hợp tác an ninh - quốc phòng; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư theo tinh thần "gắn kết chiến lược", ưu tiên các dự án kết nối hạ tầng giao thông và năng lượng trọng điểm; đổi mới nội dung, phương thức hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm hơn nữa hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; nâng cao hiệu quả hợp tác ba bên Việt Nam - Lào - Campuchia, nhất là cơ chế các cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng, cuộc họp của ba Thủ tướng Việt Nam - Lào - Campuchia và cơ chế gặp gỡ ba Thủ tướng bên lề các Hội nghị ASEAN.