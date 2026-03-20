Thủ tướng: Mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách mua nhà ở xã hội

Thứ Sáu, 11:50, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (20/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo, cho ý kiến về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan.

Tại Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết luận, chỉ đạo: Bộ Xây dựng nghiên cứu theo hướng xây dựng cơ chế, chính sách để mở rộng phạm vi đối tượng mua nhà ở xã hội (nghiên cứu mở rộng đối tượng có thu nhập 25-30 triệu đồng/tháng) để tránh chồng chéo, bảo đảm khả thi; lấy ý kiến các bộ, cơ quan, địa phương và đăng tải lên cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi của người dân, các doanh nghiệp, các hiệp hội... (nếu mở rộng mức thu nhập thì tập trung nghiên cứu sửa ngay các văn bản quy phạm pháp luật).

thu tuong mo rong doi tuong thu huong chinh sach mua nha o xa hoi hinh anh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo, cho ý kiến về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100 ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100 theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng mức thu nhập, cụ thể là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng không quá 25 triệu đồng; người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng không quá 35 triệu đồng; trường hợp đã kết hôn thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng không quá 50 triệu đồng. Cùng với đó, mở rộng chính sách, khuyến khích các địa phương, tổng công ty, tập đoàn, doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho thuê theo quy hoạch, đối tượng thuê là công nhân, người lao động.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an xây dựng thủ tục xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội qua ứng dụng VNeID để đơn giản, thuận lợi hơn với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, nghiêm cấm, có chế tài xử lý các cá nhân, tổ chức lợi dụng chính sách để trục lợi, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định liên quan khống chế giá nhà ở xã hội và lợi nhuận định mức. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách nhà ở xã hội cho cán bộ, công nhân, người lao động.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng căn cứ các ý kiến tại cuộc họp và tiếp tục lắng nghe ý kiến nhân dân, doanh nghiệp, đối tượng tác động, các chuyên gia... để tổng hợp, tiếp thu, giải trình đầy đủ, tiếp tục hoàn thiện chính sách, triển khai nhanh theo trình tự rút gọn, Bộ Tư pháp thẩm định, các cơ quan trình Chính phủ trước ngày 25/3.

Lại Hoa/VOV
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Algeria
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Algeria

VOV.VN - Tối ngày 18/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm, trao đổi với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb về thúc đẩy quan hệ song phương và tình hình quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Algeria

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Algeria

VOV.VN - Tối ngày 18/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm, trao đổi với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb về thúc đẩy quan hệ song phương và tình hình quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng: Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đường sắt

VOV.VN - Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, trình phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đường sắt Việt Nam, trước ngày 20/3.

Thủ tướng: Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đường sắt

Thủ tướng: Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đường sắt

VOV.VN - Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, trình phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đường sắt Việt Nam, trước ngày 20/3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn Quỹ Eisenhower của Hoa Kỳ

VOV.VN - Chiều 17/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn Quỹ Eisenhower đang thăm và làm việc tại Việt Nam, do bà Christine Todd Whitman dẫn đầu, cùng các thành viên, trong đó có ông George de Lama, Chủ tịch của Eisenhower Fellowships.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn Quỹ Eisenhower của Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn Quỹ Eisenhower của Hoa Kỳ

VOV.VN - Chiều 17/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn Quỹ Eisenhower đang thăm và làm việc tại Việt Nam, do bà Christine Todd Whitman dẫn đầu, cùng các thành viên, trong đó có ông George de Lama, Chủ tịch của Eisenhower Fellowships.

