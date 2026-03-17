Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn Quỹ Eisenhower của Hoa Kỳ

Thứ Ba, 20:16, 17/03/2026
VOV.VN - Chiều 17/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn Quỹ Eisenhower đang thăm và làm việc tại Việt Nam, do bà Christine Todd Whitman dẫn đầu, cùng các thành viên, trong đó có ông George de Lama, Chủ tịch của Eisenhower Fellowships.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, trải qua nhiều thăng trầm và đột phá, là hình mẫu trong quan hệ quốc tế từ cựu thù trở thành đối tác. Việt Nam mong muốn tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trong các lĩnh vực hợp tác, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau; hoan nghênh việc Hoa Kỳ khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng" phù hợp với lợi ích lâu dài của hai nước.

Cho rằng thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đạt kết quả tốt đẹp, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Quỹ Eisenhower trong nhiều năm qua đối với Việt Nam, cũng như sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo thông qua các chương trình học bổng uy tín như Eisenhower Fellowship. 

thu tuong pham minh chinh tiep Doan quy eisenhower cua hoa ky hinh anh 1
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Quỹ Eisenhower do bà Christine Todd Whitman dẫn đầu.

Vui mừng khi biết Việt Nam có khoảng 25.000 du học sinh đang theo học tại Hoa Kỳ, đứng đầu trong các nước Đông Nam Á, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo với những công thức mới, đột phá hơn, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực mới nổi, trên tinh thần lắng nghe chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động có hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị Quỹ Eisenhower có tiếng nói với chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, phía Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược (D1 - D3) và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

thu tuong pham minh chinh tiep Doan quy eisenhower cua hoa ky hinh anh 2
Thủ tướng đề nghị Quỹ Eisenhower có tiếng nói với chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ với Việt Nam

Cùng với đó, Quỹ góp ý chính sách, hỗ trợ Việt Nam góp phần bảo đảm tiếp cận bình đẳng giáo dục cho người dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, như xây dựng các trường lớp dành cho nạn nhân chất độc da cam, các khu vực bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh; mở rộng hợp tác giữa Chương trình Eisenhower và Việt Nam, có nhiều suất học bổng hơn đối với Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy giao lưu, kết nối, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, trường đại học, viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia, tổ chức các chương trình đào tạo, trao đổi học thuật và kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng với mạng lưới rộng lớn và uy tín quốc tế, Quỹ Eisenhower sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bà Christine Todd Whitman đánh giá cao công tác lãnh đạo, điều hành và những kết quả, thành tựu phát triển thời gian qua và vị trí, vai trò, ảnh hưởng ngày càng quan trọng của Việt Nam; cũng như những mục tiêu, kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chăm lo đời sống của người dân.

thu tuong pham minh chinh tiep Doan quy eisenhower cua hoa ky hinh anh 3
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các thành viên Quỹ Eisenhower trao đổi về hợp tác giáo dục, kết nối chuyên gia giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đánh giá quan hệ hai nước rất đặc biệt, bà cho biết, thông qua Chương trình Eisenhower, nhiều cá nhân từ Việt Nam đã có cơ hội tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, mở rộng mạng lưới đối tác và quan hệ hợp tác, góp phần tăng cường sự hiểu biết, củng cố lòng tin giữa các nhà lãnh đạo, học giả và chuyên gia hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và sự phát triển của Việt Nam.

thu tuong pham minh chinh tiep Doan quy eisenhower cua hoa ky hinh anh 4
Quỹ Eisenhower khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Các thành viên trong Đoàn cho biết trong chuyến công tác này, Đoàn có 3 ngày làm việc rất hiệu quả, tổ chức thành công hội thảo Asia Rising tại TP Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy các trao đổi có ý nghĩa về xu hướng phát triển của Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và các cơ hội hợp tác trong bối cảnh mới. Các thành viên trong Đoàn khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam, nhất là các nội dung Thủ tướng Chính phủ đã đề cập.

tbt_lv_bct_2.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Bộ Công thương

VOV.VN - Chiều 17/3, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm việc với Bộ Công Thương và một số bộ, ngành liên quan về quan hệ thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng trong bối cảnh địa - chính trị, địa - kinh tế thế giới hiện nay.

Lại Hoa/VOV1
Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh
VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh Quảng Ninh, đồng thời yêu cầu tiếp tục tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ biên giới, giữ vững ổn định trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Quốc hội và MTTQ Việt Nam tăng cường phối hợp trong xây dựng pháp luật, giám sát
VOV.VN - Chiều nay 17/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng chủ trì có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu trong bất cứ hoàn cảnh nào
VOV.VN - Chiều nay (17/3) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng chủ trì cuộc họp với Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng, bàn các giải pháp để đảm bảo nguồn cung năng lượng, bình ổn giá xăng dầu.

