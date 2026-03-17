Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn Quỹ Eisenhower của Hoa Kỳ

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, trải qua nhiều thăng trầm và đột phá, là hình mẫu trong quan hệ quốc tế từ cựu thù trở thành đối tác. Việt Nam mong muốn tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trong các lĩnh vực hợp tác, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau; hoan nghênh việc Hoa Kỳ khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng" phù hợp với lợi ích lâu dài của hai nước.

Cho rằng thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đạt kết quả tốt đẹp, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Quỹ Eisenhower trong nhiều năm qua đối với Việt Nam, cũng như sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo thông qua các chương trình học bổng uy tín như Eisenhower Fellowship.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Quỹ Eisenhower do bà Christine Todd Whitman dẫn đầu.

Vui mừng khi biết Việt Nam có khoảng 25.000 du học sinh đang theo học tại Hoa Kỳ, đứng đầu trong các nước Đông Nam Á, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo với những công thức mới, đột phá hơn, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực mới nổi, trên tinh thần lắng nghe chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động có hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị Quỹ Eisenhower có tiếng nói với chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới, phía Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược (D1 - D3) và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Cùng với đó, Quỹ góp ý chính sách, hỗ trợ Việt Nam góp phần bảo đảm tiếp cận bình đẳng giáo dục cho người dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, như xây dựng các trường lớp dành cho nạn nhân chất độc da cam, các khu vực bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh; mở rộng hợp tác giữa Chương trình Eisenhower và Việt Nam, có nhiều suất học bổng hơn đối với Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy giao lưu, kết nối, hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, trường đại học, viện nghiên cứu và mạng lưới chuyên gia, tổ chức các chương trình đào tạo, trao đổi học thuật và kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng với mạng lưới rộng lớn và uy tín quốc tế, Quỹ Eisenhower sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Bà Christine Todd Whitman đánh giá cao công tác lãnh đạo, điều hành và những kết quả, thành tựu phát triển thời gian qua và vị trí, vai trò, ảnh hưởng ngày càng quan trọng của Việt Nam; cũng như những mục tiêu, kết quả của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chăm lo đời sống của người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các thành viên Quỹ Eisenhower trao đổi về hợp tác giáo dục, kết nối chuyên gia giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đánh giá quan hệ hai nước rất đặc biệt, bà cho biết, thông qua Chương trình Eisenhower, nhiều cá nhân từ Việt Nam đã có cơ hội tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn, mở rộng mạng lưới đối tác và quan hệ hợp tác, góp phần tăng cường sự hiểu biết, củng cố lòng tin giữa các nhà lãnh đạo, học giả và chuyên gia hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và sự phát triển của Việt Nam.

Quỹ Eisenhower khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Các thành viên trong Đoàn cho biết trong chuyến công tác này, Đoàn có 3 ngày làm việc rất hiệu quả, tổ chức thành công hội thảo Asia Rising tại TP Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy các trao đổi có ý nghĩa về xu hướng phát triển của Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và các cơ hội hợp tác trong bối cảnh mới. Các thành viên trong Đoàn khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam, nhất là các nội dung Thủ tướng Chính phủ đã đề cập.