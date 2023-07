Thủ tướng: Nhà hát Hồ Gươm góp phần tô thắm thêm biểu tượng của TP Hà Nội

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu tại buổi Lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm do Bộ Công an phối hợp với Thành phố Hà Nội tổ chức. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và đại diện các bộ, ban, ngành, các đại biểu quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm

Nhà hát Hồ Gươm tọa lạc tại số 40 - 40A Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm), gồm 6 phần chính: Sảnh lớn và sảnh nhỏ phía trước phục vụ tiếp đón khách; lõi giao thông đứng tạo điều kiện di chuyển dễ dàng trong không gian; khán phòng lớn sức chứa 900 khách và khán phòng nhỏ sức chứa 500 khách. Khán phòng lớn với hệ thống sân khấu linh hoạt, hiện đại. Sân khấu có thể nâng lên tạo thành một sân khấu rộng với sức chứa cho 90 người. Hệ thống sân khấu hiện đại tạo ra các hoạt cảnh sân khấu đẹp nhất. Khán phòng nhỏ được thiết kế như một bông hoa đang nở với đường nét là những sóng âm lan tỏa trong không gian. Nhà hát Hồ Gươm có hệ thống dịch vụ đa dạng. Trong đó, khu vực biểu diễn nghệ thuật sẽ là nơi trình diễn những tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam và quốc tế.

Vui mừng đến dự Lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, văn hóa là hồn cốt, là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển của xã hội; công tác văn hóa có vai trò và góp phần vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta luôn đề cao vai trò của văn hóa: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển đất nước. Văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người và bản sắc, cốt cách dân tộc. Việc đầu tư xây dựng Nhà hát Hồ Gươm thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, góp phần thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về văn hóa, văn nghệ và xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ

"Đây là một thiết chế văn hóa với không gian văn hóa nghệ thuật hiện đại, xen lẫn truyền thống kết nối với công trình văn hóa, lịch sử, cảnh quan kiến trúc quanh Hồ Gươm tạo thành một quần thể văn hóa tại thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hòa bình”, đây là một trong những công trình kiến trúc văn hóa mang tính biểu tượng của lực lượng Công an nhân dân (CAND) và góp phần tô thắm thêm biểu tượng của thành phố Hà Nội” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Biểu diễn ca múa nhạc tại Lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm

Để sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả công trình, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo có kế hoạch để quản lý, vận hành khoa học, hiệu quả để Nhà hát Hồ Gươm thật sự là công trình trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân và Thủ đô Hà Nội; quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố Hà Nội; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an, bạn bè quốc tế; chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ; tăng cường giao lưu, hợp tác với các nhà hát trong nước, quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ của Nhà hát Hồ Gươm, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chất lượng cao.

“Tôi đề nghị các ban, bộ, ngành, nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an lên phương án kết nối Nhà hát Hồ Gươm với các công trình văn hóa nghệ thuật khác để tạo không gian văn hóa, nghệ thuật, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch của Thủ đô Hà Nội, của đất nước. Góp phần để Nhà hát tạo ra những sản phẩm có giá trị và nhân dân được hưởng thụ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần vật chất của nhân dân nói chung, của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nói riêng”, Thủ tướng lưu ý.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tổ chức, thực hiện hiệu quả những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, quản lý, vận hành hiệu quả Nhà hát Hồ Gươm để lan tỏa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tăng cường giao lưu văn hóa nghệ thuật trong nước và bạn bè quốc tế, đây là những tình cảm của lực lượng CAND với nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước.