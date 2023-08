Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Trường phổ thông dân tộc nội trú Tu Mơ Rông

Thiếu tướng Phan Văn Lai: "Người công an phải luôn nghĩ đến quyền lợi của dân"

VOV.VN - Thiếu tướng Phan Văn Lai, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an nhận định: Lực lượng công an ở Việt Nam là công an của nhân dân, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".