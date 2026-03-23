Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Liên Bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết: cộng đồng người Việt Nam tại Liên Bang Nga là cộng đồng có lịch sử hình thành lâu đời, gắn liền với lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên Bang Nga ngày nay, hiện có khoảng 80.000 người. Có những lúc thăng trầm do tình hình sở tại, song bà con có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý và xã hội ngày càng được củng cố, luôn đoàn kết và hướng về quê hướng, đất nước.

Vui mừng đón và cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian gặp gỡ cộng đồng, đại diện các hội đoàn người Việt Nam ở Liên Bang Nga tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc toàn diện quan hệ Việt Nam - Nga trên tất cả các lĩnh vực; làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Bày tỏ tự hào trước sự phát triển vượt bậc của đất nước và vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, bà con người Việt Nam tại Liên Bang Nga tin tưởng và nguyện đóng góp hết sức mình để vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga và góp phần đưa Việt Nam phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên Bang Nga cho biết: “Người Việt Nam tại Nga vẫn luôn hướng về quê nhà, cùng đồng hành, cùng cầu mong cho Tổ quốc ổn định, yên bình và thịnh vượng. Trước sự thay da đổi thịt mạnh mẽ của đất nước và vị thế quốc tế dần lớn mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế, mỗi thành viên trong cộng đồng đều cảm nhận rõ mình là một phần trong dòng chảy cuồn cuộn của sự phát triển chung.

Cộng đồng chia sẻ tinh thần đổi mới, không khí khẩn trương, nghiêm túc và lan tỏa quyết tâm mãnh liệt của dân tộc trên hành trình đi tới sự cường thịnh. Bà con cùng vui mừng cảm nhận rõ những bước đi mạnh mẽ và quyết đoán trong việc đổi mới thể chế quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, mở rộng tầm nhìn chính sách, thực hiện các nỗ lực ngoại giao cân bằng và hiệu quả”.

Trong không khí ấm áp của buổi gặp mặt, Nguyễn Thị Hải Anh, nghiên cứu sinh trường Đại học Quản lý Liên Bang Nga cho biết sinh viên Việt Nam tại Nga được học tập trong điều kiện thuận lợi, đời sống sinh viên tại Nga phong phú... Nguyễn Thị Hải Anh kiến nghị Đảng, Nhà nước định hướng nghề nghiệp; tập trung nghiên cứu khoa học; ưu tiên cấp học bổng Chính phủ cho sinh viên tiếp tục học tập ở trình độ cao: “Tôi kính đề nghị triển khai Chương trình đào tạo tiếng Nga một năm trước khi sang du học, đặc biệt là với các ngành đặc thù mà Việt Nam đang cần, để có thể kế thừa mô hình và từng bước áp dụng hiệu quả trong thời kỳ du học. Qua đó giúp sinh viên chuẩn bị về ngôn ngữ, kiến thức tốt hơn.

Các sinh viên Việt Nam tại Liên Bang Nga luôn mang trong mình tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm. Dù học tập xa nhà nhưng chúng cháu luôn một lòng hướng về Việt Nam và xin hứa sẽ nỗ lực học tập và rèn luyện không ngừng để xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động trước tình cảm của kiều bào Việt Nam tại Nga.

Vui mừng được gặp bà con cộng đồng trong chuyến thăm chính thức Liên Bang Nga, Thủ tướng bày tỏ dù đã đến Nga nhiều lần, nhưng mỗi dịp được gặp và trò chuyện với bà con đều rất xúc động trước "tình dân tộc - nghĩa đồng bào" của cộng đồng tại Nga - một cộng đồng đoàn kết, chịu thương chịu khó, thành công và có tấm lòng nhiệt thành hướng về quê hương, đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: “Sợi chỉ đỏ xuyên suốt là tình cảm. Người Nga nói đến người Việt Nam là một sự ấm cúng, một sự gần gũi và ngược lại người Việt Nam nói đến người Nga là sự ấm áp, gần gũi. Đấy là tình cảm rất tự nhiên hun đúc từ lịch sử khó khăn gian lao của đất nước Việt Nam.

Chúng ta trân trọng tình cảm của nhân dân Nga, nhà nước Nga, dân tộc Nga đối với đất nước Việt Nam. Chúng ta làm sao cho xứng đáng với tình cảm này khi làm ở Nga hay làm ở Việt Nam hay ở lĩnh vực nào thì cũng nghĩ đến tình cảm 2 nước, biết trân trọng quý mến và tiếp tục phát huy giữ gìn ngày càng tốt hơn”.

Trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, bản lĩnh, trí tuệ của bà con thời gian qua. Vượt qua nhiều biến động, thử thách, bà con vẫn giữ vững tinh thần kiên cường để tiếp tục vươn lên, hội nhập tốt và khẳng định vị thế ở sở tại. Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm lần này sẽ hội kiến, hội đàm với tất cả các lãnh đạo cấp cao của Nga để đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, đồng thời xác định phương hướng thời gian tới. Trong đó ưu tiên trao đổi và đề nghị chính quyền, các cơ quan chức năng của Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con ta ngày càng có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, yên tâm kinh doanh, làm việc, học tập.

Thủ tướng mong cộng đồng người Việt Nam tại Nga ngày càng đoàn kết, ổn định, có vị thế vững chắc trong xã hội sở tại; trở thành cầu nối gắn kết bền chặt cho quan hệ hai nước; mong cộng đồng tiếp tục chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, học tập, làm việc hăng say, tranh thủ học hỏi kiến thức, kĩ năng, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của nước bạn, tăng cường kết nối, thúc đẩy đầu tư, có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa hướng về Tổ quốc; Tiếp tục gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, ngôn ngữ tiếng Việt trong đời sống, góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị tốt đẹp của dân tộc ta ra thế giới, gắn kết bền chặt các thế hệ người con xa xứ với cội nguồn.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nga làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, chăm lo cho kiều bào ta ở xa xứ. Đại sứ quán phải là "mái nhà chung", điểm tựa vững chắc, nơi gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và tình cảm của toàn thể cộng đồng bà con ta tại Liên bang Nga; đồng thời đề nghị nghiên cứu thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ tại Liên bang Nga.

Thủ tướng mong bà con, dù ở bất kỳ nơi đâu, luôn đoàn kết một lòng, sát cánh bên nhau, nuôi dưỡng "tình dân tộc, nghĩa đồng bào" trong tâm thức, bồi đắp tình yêu Tổ quốc trong trái tim, một lòng hướng về quê hương, xứ sở, truyền đi ngọn lửa khát vọng cống hiến xây dựng nước nhà ngày càng giàu đẹp.