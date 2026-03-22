Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội thăm chính thức Liên bang Nga

Tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi.

Chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tăng cường củng cố quan hệ hai nước, đồng thời phát huy hơn nữa cơ hội hợp tác quốc tế để ủng hộ cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Đây là chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Việt Nam đến Liên bang Nga trong năm 2026, mở đầu một loạt sự kiện quan trọng, các cuộc tiếp xúc cấp cao.

Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam Ivan Nesterov tiễn Thủ tướng tại sân bay Nội Bài

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chuyến thăm thể hiện nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có Liên bang Nga.

Quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua tiếp tục có nhiều bước phát triển quan trọng. Quan hệ chính trị - ngoại giao với độ tin cậy chính trị cao không ngừng được củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao tại các khuôn khổ đa phương; các bộ, ngành, địa phương hai nước cũng chủ động đẩy mạnh hợp tác và trao đổi kinh nghiệm, triển khai các thỏa thuận cấp cao.

Đặc biệt, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên gọi điện chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và cùng Tổng Bí thư trao đổi nhiều định hướng lớn phát triển quan hệ hai nước. Cũng lần đầu tiên sau nhiều năm, Việt Nam cử đặc phái viên của Tổng Bí thư là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung sang Liên bang Nga để thông báo kết quả Đại hội Đảng và chuyến thăm hết sức thành công.

Thời gian qua, hai bên tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, APEC, ASEM, ASEAN, EAEU, BRICS... Hợp tác quốc phòng và an ninh tiếp tục được tăng cường. Hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp, tiến hành họp định kỳ các cơ chế hợp tác và tham vấn.

Hợp tác năng lượng - dầu khí tiếp tục được thúc đẩy, mở rộng. Hai bên đã ký, phê duyệt và đang triển khai các Nghị định thư và Hiệp định về gia hạn và mở rộng hoạt động của Liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro.

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư mặc dù gặp một số khó khăn nhưng có xu hướng tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 4,77 tỷ USD (tăng 4% so với năm 2024). Nga hiện có 199 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký đạt 990 triệu USD, Việt Nam có 16 dự án tại Nga với tổng số vốn đăng ký đạt 1,6 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Hợp tác khoa học - công nghệ được đẩy mạnh, nhất là trong các lĩnh vực Nga có thế mạnh như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin. Hai bên tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Hợp tác giáo dục - đào tạo được thúc đẩy thông qua đào tạo nguồn nhân lực; Nga duy trì cấp cho Việt Nam 1.000 suất học bổng/năm. Hai bên đang tích cực triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo 2026 về hợp tác khoa học và giáo dục. Hợp tác nhân văn không ngừng được thúc đẩy.

Hợp tác văn hóa có bước đột phá với nhiều hoạt động nghệ thuật được tổ chức tại hai nước. Hợp tác du lịch ghi nhận bước phục hồi mạnh mẽ nhờ mở rộng mạng lưới đường bay thẳng. Lượng khách Nga vào Việt Nam năm 2025 đạt 690 nghìn lượt, gấp đôi so với năm 2024 và vượt mức trước dịch COVID-19.

Trọng tâm chính của chuyến thăm là tăng cường củng cố quan hệ giữa Việt Nam - Liên bang Nga, nhất là về quan hệ chính trị, mở rộng hơn nữa hợp tác giữa Việt Nam với Liên bang Nga trong những lĩnh vực kinh tế, thương mại, nhất là về đầu tư, năng lượng và dầu khí.... Diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng hết sức nghiêm trọng, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ mở ra nhiều định hướng lớn hợp tác giữa hai nước. Hai bên dự kiến ký các Hiệp định quan trọng.

Theo đó, Liên bang Nga là đối tác chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam. Hợp tác năng lượng, dầu khí sẽ được đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa, không những về thương mại mà cả thăm dò, khai thác cũng như đào tạo cán bộ.