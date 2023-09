Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Brazil Lula da Silva

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Brazil; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (8/5/1989- 8/5/2024) và 16 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (2007-2023); tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ truyền thống hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước lên một tầm cao mới trong thời gian tới, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Lula da Silva, Phó Tổng thống Geraldo Alckmin cùng các Bộ trưởng Brazil dự hội đàm bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đất nước và nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay; nhấn mạnh người dân Brazil luôn được truyền cảm hứng bởi lòng quả cảm và ý chí quật cường của nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà phía Brazil dành cho Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Brazil đạt được trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, Brazil sẽ đạt được nhiều thành tựu phát triển quan trọng về mọi mặt; bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Brazil thời gian qua; nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ với Brazil, một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh. Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.

Hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực và ngày càng hiệu quả, thực chất, đặc biệt về chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, quốc phòng - an ninh, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục… Các cuộc tiếp xúc cấp cao và trao đổi đoàn Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội giữa hai nước được duy trì thường xuyên. Hai bên hài lòng với việc kim ngạch thương mại duy trì tăng trưởng đều đặn với kim ngạch hai chiều năm 2022 đạt gần 6,8 tỷ USD và 6 tháng đầu năm 2023 đạt gần 3,3 tỷ USD, khẳng định vị trí của Brazil là đối tác thương mại số một và giàu tiềm năng của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2024; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước về tham khảo chính trị và hợp tác kinh tế-thương mại, sớm tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Brazil về Hợp tác kinh tế - thương mại; phấn đấu tăng kim ngạch song phương lên 10 tỷ USD năm 2025 và 15 USD năm 2030.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy khởi động đàm phán một Hiệp định tự do thương mại giữa Việt Nam và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR); đánh giá Hiệp định này sau khi được đàm phán ký kết và có hiệu lực sẽ tạo động lực tăng cường hợp tác kinh doanh, thương mại và đầu tư, mang lại kết quả thực chất cho doanh nghiệp và người dân của Việt Nam và các nước thành viên Khối thị trường chung Nam Mỹ, đồng thời tăng cường các mối liên kết kinh tế liên khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Brazil tạo điều kiện tăng cường nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam góp phần cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước; sớm hoàn tất quá trình Brazil công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Cùng với đó, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh thông qua việc thúc đẩy đàm phán, ký kết và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác liên quan; phối hợp trong các cơ chế và hoạt động đa phương hai bên cùng tham gia.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên cùng quan tâm. Theo đó, đánh giá cao các văn kiện quan trọng liên quan đến lĩnh vực ngoại giao, giáo dục - đào tạo, quốc phòng, nông nghiệp, văn hóa… được ký kết nhân dịp chuyến thăm lần này; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, thể thao, bóng đá, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu, nhiên liệu sinh học, bảo tồn hệ sinh thái và đa dạng sinh học rừng nhiệt đới, hợp tác bảo vệ hệ sinh thái sông Mê Công – sông Amazon.

Trao đổi về hợp tác đa phương và khu vực, hai bên đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như: Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Hợp tác Nam - Nam, Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC)…; Việt Nam ủng hộ và chúc mừng Brazil trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Brazil trong quá trình hợp tác với ASEAN, cũng như thúc đẩy quan hệ ASEAN – khu vực Nam Mỹ phát triển xứng với tiềm năng hợp tác và thế mạnh của mỗi bên.

Hai bên nhất trí đối với các bất đồng, tranh chấp quốc tế, các bên liên quan cần giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Phía Brasil ủng hộ tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Nhân dịp này, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva trân trọng chuyển lời hỏi thăm và lời mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Brazil. Thủ tướng trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Lula da Silva sớm thăm lại Việt Nam. Tổng thống Lula da Silva đã vui vẻ nhận lời và khẳng định sớm thăm Việt Nam.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil đã thông qua Thông cáo chung chuyến thăm, cùng chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác giữa hai nước và có cuộc gặp với báo chí.