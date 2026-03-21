Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ngăn chặn, vô hiệu hóa tội phạm mạng

Sáng nay (21/3), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp thứ I của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo; đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm đảm bảo an ninh mạng quốc gia, bảo vệ an toàn các hoạt động của cơ quan Nhà nước và nhân dân.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố. Dự phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo 34 tỉnh, thành phố; lãnh đạo các tập đoàn, tổ chức trong lĩnh vực công nghệ.

Toàn cảnh phiên họp thứ I của Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, năm 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tiểu ban chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương được triển khai đạt nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, với khối lượng công việc lớn, cường độ cao, yêu cầu cấp bách.

Hệ thống thể chế, chính sách tiếp tục được hoàn thiện, nổi bật với việc tham mưu ban hành Luật An ninh mạng sửa đổi và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát an ninh mạng được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; các cuộc diễn tập phòng chống tấn công mạng được tổ chức định kỳ, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu sự cố.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Tiểu ban tại bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, góp phần bảo vệ vững chắc hệ thống thông tin trọng yếu và chủ quyền số quốc gia trước các thách thức từ chiến tranh thông tin và chiến tranh mạng.

Liên minh Niềm tin số và các doanh nghiệp công nghệ đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng hệ sinh thái an ninh mạng tự chủ. Công tác bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng được giữ vững, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật được tiến hành thường xuyên, bám sát tình hình; các đơn vị đã tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh mạng. Công tác hợp tác quốc tế triển khai đi vào chiều sâu, khẳng định cam kết, trách nhiệm của Việt Nam tham gia dẫn dắt giải quyết các vấn đề toàn cầu trên lĩnh vực an ninh mạng khi tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Hà Nội.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: nhận thức của một bộ phận lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu còn hạn chế; công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet vẫn theo lối mòn cũ, thiếu sự phối hợp đồng bộ; nguy cơ mất an ninh, an toàn hệ thống mạng, bảo mật dữ liệu vẫn ở mức cao; xuất hiện nhiều tội phạm mạng, nhất là lừa đảo trên không gian mạng…

Các thành viên Ban Chỉ đạo cho rằng, thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan an ninh mạng; tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu; đầu tư, nâng cấp Trung tâm An ninh mạng quốc gia đủ năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng trong toàn hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng, đặc biệt khắc phục triệt để những điều kiện, nguyên nhân hoạt động của các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Các đại biểu dự phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp đã có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Theo Thủ tướng, năm 2026 được dự báo là năm phát triển mạnh mẽ chưa từng có của trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trên không gian mạng giữa các quốc gia, nhất là tình hình xung đột vũ trang leo thang tại nhiều khu vực trên thế giới, cho thấy không gian mạng đã trở thành không gian chiến lược với nhiều thách thức, đe dọa chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia.

Trong nước, đây là năm khởi đầu quan trọng bước sang giai đoạn khai thác hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế số mạnh mẽ, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế hai con số thực chất với thể chế đồng bộ, hạ tầng số phát triển và mở ra cơ hội vàng để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như nguy cơ mất an ninh mạng, an ninh dữ liệu và sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao.

Vì vậy cần chuyển đổi mạnh mẽ tư duy từ triển khai theo đầu việc sang quản trị theo kết quả, lấy sản phẩm thực chất và niềm tin của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cao nhất.

Các đại biểu dự phiên họp

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo cần quán triệt sâu sắc và bám sát tuyệt đối sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Nhấn mạnh phương châm hành động thời gian tới với 28 chữ: “Nâng tầm nhận thức-Làm chủ công nghệ - Phòng ngừa từ sớm - Bảo vệ từ xa - Ứng phó hiệu quả - Hiệp đồng chặt chẽ - Giữ vững chủ quyền” Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ban Chỉ đạo, Tiểu ban An ninh mạng tại các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu; nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng trong tình hình mới.

Trọng tâm là các nhiệm vụ như xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật An ninh dữ liệu, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng. Đồng thời, triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu gắn với thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 57 của Ban Bí thư, đẩy mạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài là điều kiện, nguyên nhân hoạt động của các loại tội phạm mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa tội phạm mạng, bảo vệ vững chắc an toàn, an ninh mạng, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và sự bình yên của nhân dân. Đặt công tác bảo vệ an ninh mạng trong tổng thể an ninh quốc gia, trong phát triển tế xã hội và tăng trưởng của đất nước; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí tầm quan trọng của an ninh mạng là trọng yếu, thường xuyên, cấp bách trong tình hình hiện nay của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong nhân dân và doanh nghiệp.

Vì vậy, các cấp ủy chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, làm tốt các công tác răn đe, xử lý, đồng thời phải khen thưởng, động viên kịp thời với những cá nhân, tập thể làm tốt. Kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp hiệp đồng đảm bảo chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới cơ sở; khẩn trương kiện toàn tổ chức Tiểu ban an ninh mạng các bộ, các ngành, các địa phương, hoàn thành trong tháng 3/2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, an ninh dữ liệu Việt Nam. Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia an ninh mạng tinh nhuệ thông qua các cơ chế đột phá; đầu tư có trọng điểm vào nghiên cứu và phát triển để hình thành ngành công nghiệp an ninh mạng với phương châm “làm thật, kết quả thật".

Đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu và triển khai Công ước Hà Nội. Đặc biệt, cần khai thác cơ chế chủ trì APEC năm 2027 để thúc đẩy Sáng kiến “Nền kinh tế an ninh mạng", khẳng định uy tín và vị thế trung tâm an ninh mạng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sau phiên họp này, Văn phòng Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban tại các bộ, ngành, địa phương ngay trong tháng 4/2026 phải xây dựng và ban hành theo thẩm quyền kế hoạch hoạt động năm 2026, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Trong thời gian tới, bằng sự nỗ lực, quyết tâm và sự chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, Thủ tướng tin tưởng công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích, kết quả nổi bật hơn nữa, góp phần xây dựng một niềm tin số, kiến tạo một xã hội số, nền kinh tế số phát triển, giàu mạnh và thịnh vượng.

