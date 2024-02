Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Nhi

Tại Phòng khám cấp cứu của Bệnh viện Việt Đức, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên, tặng quà chúc Tết các bệnh nhân được cấp cứu tại đây. Nói chuyện với các y bác sĩ, Thủ tướng hỏi thăm tình hình cấp cứu các ca bị tai nạn dịp Tết; động viên các y bác sĩ nỗ lực tranh thủ giờ vàng, ưu tiên cứu người trước, ngay và luôn, hoàn thiện giấy tờ sau.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Dương Đức Hùng cho biết, dịp Tết này, Bệnh viện thực hiện các nhiệm vụ chính: đó là, chăm sóc và điều trị và các bệnh nhân nặng (khoảng 100 bệnh nhân), ngoài ra, đang có khoảng 450 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện; tiếp nhận, thu dung, xử lý các ca cấp cứu với 1 ca trực có 35 bác sĩ trực tại khu cấp cứu; kíp trực thường trú có 2 kíp, luôn sẵn sàng khi có tình huống đột xuất; hoạt động hậu cần, Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư phục vụ dịp Tết. Bệnh viện có hệ thống thông tin nội bộ; sẵn sàng hệ thống Telemedecine. Bệnh viện cũng luôn chú ý bảo đảm vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân dịp Tết. Lãnh đạo Bệnh viện cho biết, đối với tai nạn giao thông, tỷ lệ tai nạn giao thông gắn với rượu ,bia giảm so mọi năm; tuy nhiên, các tai nạn mang tính đặc thù dịp Tết vẫn tăng hơn so ngày thường, ngoài ra có loại hình tai nạn do pháo mà mọi năm chưa thấy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên, tặng quà chúc Tết các bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Thay mặt hơn 2.500 người lao động của Bệnh viện, Lãnh đạo Bệnh viện cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm; hứa với Thủ tướng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đặc biệt là dịp Tết này.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ gửi tới toàn thể các y bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, gia đình bệnh nhân lời cảm ơn, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Thủ tướng nêu rõ, tất cả chúng ta đang tập trung lo cho nhân dân được hưởng một cái Tết sum vầy, đoàn tụ. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận là các bệnh nhân và thầy thuốc không thể về nhà được. Thủ tướng chia sẻ nỗi vất vả của các gia đình bệnh nhân dịp Tết này. Với các thầy thuốc, Thủ tướng nêu rõ, còn bệnh nhân thì các y bác sĩ chưa thể nghỉ được. Bác Hồ dã dạy “Thầy thuốc như mẹ hiền", phải chăm sóc bệnh nhân như người thân, sự đau đớn của bệnh nhân là sự đau đớn của mình. Chúng ta phải hy sinh trong niềm vui chung của đất nước, của gia đình.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp, sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước chúng ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong sự đóng góp chung này có sự đóng góp quan trọng của ngành y tế. Thủ tướng nhắc lại trong đại dịch Covid-19, ngành y tế là lực lượng tuyến đầu, có nhiều người đã hy sinh vì dịch bệnh. Chính phủ đang nghiên cứu các chế độ chính sách cho những y bác sĩ đã hy sinh vì đại dịch.

Thủ tướng đề nghị ngành y tế cần rút kinh nghiệm để làm tốt hơn nữa, nhất là các vấn đề đấu thầu trang thiết bị, thuốc men; cần tháo gỡ về thể chế, làm tốt công tác chuyên môn.

Thủ tướng đánh giá cao, năm 2023 là năm nỗ lực của ngành y tế đã từng bước tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức để tăng cường năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở để bảo đảm công tác chăm sóc sức khoẻ của nhân dân với tinh thần đặt sức khoẻ, tính mạng của nhân dân lên trước hết, trên hết.

Thủ tướng nêu rõ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có truyền thống 120 năm, là bệnh viện tuyến đầu về ngoại khoa, xung kích về chuyên môn, là tuyến chữa bệnh cuối cùng. Do đó, đội ngũ y bác sĩ cần phải nhận thức rõ, đây là trách nhiệm, sứ mệnh cao cả, phải làm tốt, phải cứu chữa người bệnh kịp thời; cần tổng kết thực tiễn, nhất là dịp Tết này có những loại thương tích gì để phổ biến, tuyên truyền.

Thủ tướng đề nghị, trong những ngày Tết này, Bệnh viện cần chăm lo tích cực cho các bệnh nhân, nhất là ưu tiên tiếp nhận, cứu chữa tích cực bệnh nhân lên trên hết; ứng trực, thu dung phải làm tốt, trách nhiệm nhất, tiếp nhận nhanh nhất, kịp thời và cao nhất có thể, “ngay và luôn”. Sẵn sàng ứng trực, xử lý các sự cố có thể xảy ra (cháy, nổ…), chuẩn bị các trang thiết bị, phương tiện đầy đủ; đáp ứng các yêu cầu về thuốc men; chuyên môn, đáp ứng các vấn đề đột xuất; hỗ trợ tích cực cho tuyến dưới về chuyên môn, nhất là khám chữa bệnh từ xa thông qua hệ thống Telemedicine; bảo đảm vấn đề dinh dưỡng cho bệnh nhân, nhất là người ở xa gia đình, ở quê.

Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu các chính quyền, các lực lượng chắc năng ở cơ sở kiểm soát nghiêm ngặt việc đốt pháo, vận chuyển pháo để góp phần hạn chế thương tích do pháo; các cơ quan truyền thông cũng phải tích cực tuyên truyền vấn đề này để người dân không đốt pháo, không gây tai nạn đáng tiếc. Nhân dịp năm mới, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng chúc Bệnh viện năm mới, thắng lợi mới, tràn đầy hạnh phúc, an vui, gặt hái nhiều thắng lợi lớn trong năm 2024.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết tặng quà động viên cán bộ y bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Trung ương.



Báo cáo Thủ tướng tại đây, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, là bệnh viện đa khoa nhi tuyến cuối của cả nước, mỗi năm khám chữa bệnh cho khoảng 1,2 triệu bệnh nhi, trung bình 4.000 – 5.000 bệnh nhi được khám chữa bệnh hàng ngày; hiện có khoảng 1.185 bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện, trong đó có hơn 105 bệnh nhi thở máy, 144 bệnh nhi đang thở oxy. Đây là khối lượng lớn; năm 2023, công tác quản lý điều hành có sự đổi mới rõ rệt, bảo đảm thuốc men, vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh. Cơ sở 2 ở Quốc Oai đã được khởi công, cất nóc công trình, và nỗ lực khai trương cơ sở 2 vào tháng 6/2024. Tới đây, Đảng uỷ, Ban giám đốc bám sát chức năng, nhiệm vụ, nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết tặng quà động viên bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi Trung ương

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động và cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đang nỗ lực điều trị cho các bệnh nhi. Thủ tướng đề nghị xã hội, gia đình, các cơ sở y tế cố gắng chăm sóc, chia sẻ, hy sinh để bù đắp thiệt thòi cho các cháu không may bị bệnh trong dịp Tết này.



Thủ tướng đánh giá, Bệnh viện Nhi Trung ương là một trong những bệnh viện đạt nhiều kết quả tốt trong các bệnh viện, phát huy truyền thống 55 năm, góp phần vào thành tựu to lớn của ngành y tế. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích này của Bệnh viện trong năm qua.

Thủ tướng nêu rõ, Bệnh viện Nhi Trung ương là tuyến đầu về chuyên môn, tuyến cuối về khám chữa bệnh, do đó sứ mệnh của bệnh viện rất quan trọng, vừa phải tổng kết, nghiên cứu khoa học, vừa phải khám chữa bệnh cho các bệnh nhi với nhiều loại bệnh khác nhau; nhiều ca bệnh khó đều được chuyển đến Bệnh viện và khi đó, chúng ta cần làm hết sức mình để cứu chữa bệnh nhân tốt nhất có thể, do đó đội ngũ y bác sĩ cần nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đạo đức ngành y, thể hiện tinh thần "Thầy thuốc như mẹ hiền", làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, chăm lo đời sống cho các cháu trong khi điều trị; góp phần đào tạo nguồn nhân lực, chuyên môn cho cả nước liên quan chăm sóc, khám chữa bệnh cho các cháu. Đây vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm, tình thương, sự chia sẻ đối với gia đình các cháu, góp phần nâng cao thể lực cho con người Việt Nam. Chúng ta phải có sức khoẻ, thể chất tốt thì mới có một dân tộc khoẻ; các cháu – tương lai của đất nước, có sức khoẻ thì dân tộc ta mới khoẻ mạnh, phát triển hùng cường.

Thủ tướng hài lòng Bệnh viện đã tổ chức các hình thức vui chơi cho các cháu, chăm lo cho các gia đình bệnh nhân. Thủ tướng bày tỏ, những cháu nhỏ phải điều trị ở bệnh viện ngày Tết rất cần sự chia sẻ, yêu thương. Do đó, Thủ tướng mong các y bác sĩ nỗ lực chăm lo khám chữa bệnh, bảo đảm dinh dưỡng cho các cháu tốt nhất có thể, quan tâm chăm lo cho cả người nhà các cháu.

Thủ tướng yêu cầu Bệnh viện vừa làm tốt công tác phòng bệnh hơn chữa bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nâng cao trình độ chuyên môn, nhanh chóng hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở 2 Quốc Oai.

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng chúc Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2024 gặt hái nhiều thành công hơn năm 2023. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương.