Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Tham gia đoàn công tác có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo và đại diện Văn phòng Chính phủ; cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên, nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh Biên phòng cùng với một số điểm cầu tại Đồn Biên phòng, tổ chốt biên giới và tàu tuần tra Biên phòng.

Báo cáo với Thủ tướng trong buổi làm việc, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trong năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nghiêm túc quán triệt sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát thực tiễn, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng; đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác Biên phòng. Nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo, tham mưu chủ trương, đối sách sát thực, hiệu quả; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao; thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tích cực tham gia xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thể trận Biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Công tác huấn luyện, đào tạo, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” có chuyển biến tích cực. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, kết quả mà Bộ đội Biên phòng đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới Thủ tướng yêu cầu, vận dụng nhuần nhuyễn các hình thức, biện pháp xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới, kết hợp sức mạnh, công cụ của luật pháp, đạo lý với sức mạnh của hệ thống chính trị, đặc biệt là sức mạnh của nhân dân, sức mạnh của trí tuệ, con người và văn hóa Việt Nam, nhất là sức mạnh, văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam anh hùng, những thành tích, chiến công đã đạt được trong thời gian qua; quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Nơi nào khó khăn nhất, Quân đội phải có mặt”. Giữ vững vai trò, nòng cốt chuyên trách của Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp, duy trì nghiêm pháp luật ở biên giới, phấn đấu năm 2023 đạt kết quả cao hơn năm 2022.

Tập trung nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác Biên phòng ở tất cả các cấp. Chú trọng nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình nhất là tình hình ngoại biên có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới của ta. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển; tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, các vấn đề biên giới còn tồn đọng, vướng mắc không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu; tiếp tục làm tốt công tác phòng chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật nhất là tội phạm ma túy, tội phạm xuyên biên giới, phòng chống hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống ở biên giới, hai bên biên giới.

Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện sâu, rộng, hiệu quả Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp lý liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới với các nước láng giềng. Giữ gìn và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và Nhân dân các nước láng giềng, triển khai thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại Biên phòng góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thực hiện tốt phương châm "Vì dân quên mình, vì dân phục vụ". Tham mưu và cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương biên giới triển khai có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia, gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới. Luôn bám dân, gần dân, bám địa bàn, làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Tập trung xây dựng Đảng bộ Bộ đội Biên phòng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Tư lệnh Biên phòng

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và trong không khí chuẩn bị đón chào năm mới 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão, Thủ tướng gửi tới cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức Bộ đội Biên phòng, đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc các đồng chí đạt được nhiều thành tích, chiến công mới, tiếp nối xứng đáng truyền thống “Trung thành tuyệt đối, đoàn kết kỷ cương, đổi mới sáng tạo, bình yên biên giới”./.