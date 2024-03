Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí tình của Uzbekistan dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập; coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, trong đó có Uzbekistan; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan kể từ khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992; tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng Bakhtiyor Saidov sẽ góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cho rằng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, cần thúc đẩy hợp tác một cách toàn diện trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội thông qua trao đổi đoàn; cũng như thiết lập cơ chế hợp tác mới giữa các bộ ngành.

Về kinh tế thương mại, Thủ tướng cho rằng hai nước có tiềm năng để bổ trợ cho nhau; nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng Ngoại giao Bakhtiyor Saidov và đề nghị tăng cường trao đổi các mặt hàng hai bên có thế mạnh như bông, nguyên liệu sản xuất từ Uzbekistan và thủy hải sản, hàng dệt may, điện tử của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp mũi nhọn của hai bên như dầu khí, nông nghiệp để đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực, đẩy mạnh hợp tác với các địa phương hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối giữa Uzbekistan với các nước ASEAN, đề nghị Uzbekistan hỗ trợ Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước Trung Á trên tinh thần bạn bè tốt và đối tác có trách nhiệm.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm Việt Nam và cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn. Bộ trưởng Uzbekistan Bakhtiyor Saidov chuyển lời thăm của Tổng thống Uzbekistan đến Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và mong muốn đón đoàn cấp cao Việt Nam thăm Uzbekistan trong thời gian tới. Bộ trưởng Bakhtiyor Saidov khẳng định Uzbekistan mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư; khẳng định hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác; bày tỏ nhất trí với các định hướng hợp tác mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu tại buổi tiếp.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bakhtiyor Saidov báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về nội dung hội đàm với Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, cho biết hai sẽ thống nhất chương trình hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao trong thời gian tới; cũng như phối hợp với các bộ, ngành hữu quan để hoàn thiện cơ sở pháp lý, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất hơn trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân…

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Bakhtiyor Saidov và Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phát huy hơn nữa vai trò điều phối để hợp tác song phương trên các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới. Đặc biệt hai bên cần phối hợp để tổ chức hiệu quả cuộc gặp giữa các doanh nghiệp và địa phương hai nước trong ngày 19/3/2024.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai nước thúc đẩy hơn nữa hợp tác về giáo dục – đào tạo, văn hóa – nghệ thuật, du lịch và giao lưu nhân dân, tiếp xúc giữa các tổ chức chính trị - xã hội như cựu sinh viên, thanh niên… góp phần tăng cường hiểu biết cho thế hệ trẻ và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Mirziyoyev.