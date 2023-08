Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống Kazakhstan

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị với các nước bạn bè truyền thống tại khu vực Trung Á, trong đó có Kazakhstan, và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước vì lợi ích của hai quốc gia và hai dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào đón Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev.

Trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhất là về chính trị - ngoại giao, kinh tế, thương mại,... đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, bao gồm cả cấp cao; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, Hội nghị phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp.

Về phần mình, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm Việt Nam và cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp Đoàn; khẳng định Kazakhstan coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á – Thái Bình Dương, mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư trên cơ sở những giá trị và lợi ích chung.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao việc hai nước triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu (EAEU) thời gian qua, đồng thời khẳng định hai bên còn nhiều dư địa và tiềm năng bổ sung cho nhau để cùng phát triển. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Kazakhstan tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, thủy sản, hàng dệt may, đồ gỗ tiếp cận thị trường Kazakhstan; đồng thời, hai bên phối hợp, thúc đẩy sửa đổi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EAEU để tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư song phương.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev tại buổi tiếp.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev khẳng định sẽ chỉ đạo Chính phủ Kazakhstan tập trung thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cập, chú trọng hợp tác trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng như vận tải, logistics, văn hóa, du lịch, tài chính, chuyển đổi số,.. mong muốn cùng Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật cũng như phối hợp triển khai các dự án hợp tác cụ thể giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ hy vọng cùng với việc hai nước ký kết Hiệp định miễn thị thực song phương cho người mang hộ chiếu phổ thông và Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực du lịch nhân dịp chuyến thăm sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác du lịch và trao đổi thương mại giữa hai nước.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Nhà nước và chính quyền Kazakhstan đã quan tâm và hỗ trợ công dân Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập ổn định tại Kazakhstan, đồng thời đề nghị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của người Việt đầu tư, kinh doanh tại đây.