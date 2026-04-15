Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự IPU-152, nâng tầm vị thế Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Tulia Ackson, Tổng thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 15-17/4/2026.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự IPU-152 thể hiện Quốc hội Việt Nam luôn đi đầu, tích cực, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ IPU; chủ động đề xuất và thúc đẩy nhiều sáng kiến và đóng góp thực chất vào hoạt động của IPU và sẵn sàng cùng với nghị viện các nước thành viên và IPU thực hiện các nghị quyết, sáng kiến của IPU.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp với tâm thế mới, vị thế mới tại IPU

Kể từ khi được kết nạp làm thành viên của IPU (tháng 4/1979), Quốc hội Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm tại diễn đàn này. Việc tham dự các hoạt động của IPU là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương của Quốc hội, nhằm thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích của Việt Nam, tham khảo quan điểm của các nước về các vấn đề quốc tế, thể hiện quan điểm quốc gia về các mối quan tâm chung trên toàn cầu, tiến hành các hoạt động song phương bên lề với các đối tác mà Việt Nam ít có điều kiện triển khai hoạt động song phương chính thức, góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây cũng là nơi để các đại biểu Quốc hội có thể tiếp cận với nhiều nội dung, kinh nghiệm hoạt động và thực tiễn tốt của các nghị viện trên thế giới để đóng góp cho việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳnh định: “Quốc hội Việt Nam luôn đi đầu, tích cực, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ IPU; chủ động đề xuất và thúc đẩy nhiều sáng kiến và đóng góp thực chất vào hoạt động của IPU và sẵn sàng cùng với nghị viện các nước thành viên và IPU thực hiện các nghị quyết, sáng kiến của IPU nhằm góp phần duy trì hòa bình, bảo đảm phát triển bền vững vì lợi ích của các dân tộc trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam cũng đã tham gia vào nhiều cơ chế lãnh đạo, điều hành của IPU, nhận được sự tín nhiệm cao của nghị viện các nước thành viên trước năng lực lãnh đạo và dẫn dắt của Quốc hội Việt Nam. Đây là những nền tảng quan trọng để Quốc hội Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp trên một tâm thế mới, vị thế mới tại IPU-152 này”.

Đại hội đồng IPU-152 diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 15-19/4, dự kiến có sự tham dự của 130 đoàn Quốc hội thành viên, trong đó có khoảng 60 Chủ tịch Quốc hội. Chủ đề chính của Hội nghị "Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai đã chạm đúng mối quan tâm cốt lõi của cộng đồng quốc tế hiện nay. Đây cũng là nền tảng căn bản và là điều kiện tiên quyết để giải quyết các thách thức chung và định hình tương lai bền vững.

Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam về các vấn đề toàn cầu và khu vực, đồng thời đề xuất các giải pháp hành động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác liên nghị viện góp phần duy trì hoà bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững, thịnh vượng trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam sẽ cùng nghị viện các nước thảo luận lộ trình nâng cao hiệu quả lập pháp, giám sát và thúc đẩy hợp tác đa phương để hiện thực hóa các mục tiêu chung.

Thúc đẩy thực chất quan hệ song phương Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Cũng tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ có các hoạt động song phương. Đây là chuyến thăm sau 08 năm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.

Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 07/6/1978 và có quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn. Hai nước thành lập các cơ chế quan trọng như Ủy ban hỗn hợp và Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao. Quan hệ kênh Đảng, địa phương được củng cố. Trên kênh Quôc hội, hai bên đã thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt – Thổ, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Thố Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông và là cửa ngõ để ta xuất khẩu vào thị trường Trung Đông và Nam Âu. Kim ngạch song phương năm 2025 đạt gần 2,3 tỷ USD, trong đó, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,8 tỷ USD.

Tính lũy kế đến tháng 12/2025, Thổ Nhĩ Kỳ có 49 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký gần 1,754 tỷ USD, đứng thứ 24/146 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam và là nhà đầu tư lớn thứ 2 của khu vực TĐCP tại Việt Nam. Việt Nam hiện có 01 dự án đầu tư sang Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực dịch vụ với số vốn 850.000 USD.

Quan hệ giữa Quốc hội hai nước gần đây phát triển tích cực; hai bên duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc, tham vấn tại các diễn đàn liên nghị viện mà hai nước là thành viên như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng Nghị viện Châu Á (APA)…

Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên cử các đoàn tham dự các sự kiện Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức như Đại hội đồng IPU-132 (2015), Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 của IPU (2023). Hai Quốc hội đều đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, minh chứng qua việc hỗ trợ 100.000 USD và cử đội cứu hộ giúp khắc phục thảm họa động đất tháng 02/2023. Tiếp nối thành công từ chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11/2023, hai nước đang nỗ lực đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu. Các ưu tiên hiện nay bao gồm thúc đẩy giao lưu nhân dân, đơn giản hóa thủ tục thị thực và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, chuyển đổi số và khoa học công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Thổ Nhĩ Kỳ là dịp để hai bên tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn kênh hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng, thúc đẩy thực chất quan hệ song phương nói chung.