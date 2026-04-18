Thủ tướng: Quân khu 4 đặc biệt coi trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Cùng dự buổi lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ngày 15/10/1945 Chiến khu 4 (nay là Quân khu 4) được thành lập theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, trực tiếp là Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp uy, chính quyền các địa phương và bạn bè quốc tế; các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã không ngừng phát huy bản chất cánh mạng, dũng cảm trong chiến đấu, sáng tạo trong xây dựng, lập được nhiều chiến công xuất sắc trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Những truyền thống vẻ vang được vun đắp trong quá trình xây dựng, chiến đâu và trưởng thành là tài sản vô giá, là hành trang, tiền đề xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững tin tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng trao danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 4. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc, đồng thời nhấn mạnh, lịch sử đã trao cho Quân khu 4 những thử thách đặc biệt khắc nghiệt. Nhưng chính trong lửa đạn, quân và dân khu 4 đã tỏa sáng truyền thống của vùng đất anh hùng; của một lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân; bản lĩnh của những con người biến gian khổ thành ý chí, biến mất mát thành sức mạnh, biến đau thương thành hành động cách mạng.

Nêu rõ, Đất nước đang bước vào một chặng đường mới đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc, cho Quân đội, trong đó có Quân khu 4, Thủ tướng đề nghị, lực lượng vũ trang Quân khu 4 tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; làm tốt công tác dự báo, tham mưu chiến lược về các chủ trương, đối sách, giải pháp, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tiếp tục điều chỉnh tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, đồng bộ, hiệu quả; làm chủ công nghệ, trang thiết bị hiện đại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm làm việc với Quân khu 4

“Quân khu 4 đặc biệt coi trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Quân khu 4. Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Cùng với yêu cầu, hiện đại hóa quân đội không chỉ là trang bị mới, mà còn là tư duy mới, cách tổ chức mới, phương pháp chỉ huy mới, năng lực thích ứng mới. Chú trọng nghiên cứu, cải tiến, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến của lực lượng vũ trang Quân khu; Thủ tướng đề nghị, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, phương pháp công tác khoa học, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Thực hiện hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung son sắt Việt Nam - Lào; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.