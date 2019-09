Thủ tướng tiếp các Trưởng đoàn dự Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN

Chiều 18/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Trưởng đoàn dự Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39 (ASEANAPOL 39) được tổ chức tại Hà Nội.



Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng các Trưởng đoàn đã đến Việt Nam tham dự Hội nghị ASEANAPOL 39; vui mừng khi được đón tiếp các Trưởng đoàn tại Hà Nội, Thủ đô của Việt Nam ngàn năm văn hiến.

Thủ tướng cho rằng, việc tổ chức Hội nghị ASEANAPOL 39 là niềm vinh dự và tự hào to lớn đối với lực lượng Cảnh sát và Bộ Công an Việt Nam; bày tỏ vui mừng vì việc tổ chức Hội nghị đảm bảo an toàn, tốt đẹp và để lại ấn tượng tốt trong lòng các đại biểu, bạn bè quốc tế tham dự Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Trưởng đoàn dự Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39 (ASEANAPOL 39) được tổ chức tại Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Thủ tướng nêu rõ, trong những năm gần đây, tình hình thế giới và khu vực thay đổi rất nhanh chóng. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng chủ yếu, nhưng các vấn đề xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, chiến tranh cục bộ, can thiệp, khủng bố ngày càng nghiêm trọng. Các vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng tiếp tục gia tăng.

Thủ tướng cũng cho rằng, toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thúc đẩy quá trình phát triển mạnh mẽ xã hội thông tin, kinh tế tri thức, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học... nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các quốc gia, trong đó có các nước Đông Nam Á.

Những vấn đề này tác động trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước do tình hình tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia diễn biến phức tạp. Điều này đòi hỏi cần có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng thực thi pháp luật, trong đó có lực lượng Cảnh sát nhằm bảo đảm an ninh khu vực và giữ gìn bình yên cuộc sống cho người dân.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến việc tăng cường, mở rộng hợp tác với bạn bè quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Vừa qua, Việt Nam đã được các nước thành viên Liên Hợp quốc tín nhiệm bầu là Ủy viên không thuờng trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; Việt Nam cũng sẽ là Chủ tịch ASEAN năm 2020. Đây là niềm vinh dự tự hào nhưng cũng là trọng trách rất lớn của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay.

Chính vì vậy, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và khuyến khích việc Bộ Công an nói chung và Lực lượng Cảnh sát Việt Nam nói riêng đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia với Cảnh sát các nước trên thế giới, đặc biệt là khối ASEAN, các đối tác đối thoại, các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế có liên quan.

Việc Việt Nam đăng cai Hội nghị ASEANAPOL 39 là minh chứng rõ nét nhất về việc Việt Nam coi trọng mối quan hệ hợp tác với Hiệp hội ASEANAPOL, các nước thành viên ASEANAPOL cũng như các đối tác của ASEANAPOL.

Thủ tướng nêu rõ, ASEANAPOL đã có gần 40 năm hình thành và phát triển với mạng lưới đối tác ngày càng nhiều, vị thế trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. ASEANAPOL đã và đang đóng vai trò tích cực trong hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia cũng như gìn giữ hòa bình trong khu vực.

Thủ tướng đề nghị các nước thành viên ASEANAPOL cần tăng cường hơn nữa trong hợp tác trong điều tra, khám phá các vụ án có tính chất xuyên quốc gia, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm với tinh thần trách nhiệm cao, sự tin tưởng lẫn nhau, sự đoàn kết vì một ASEAN thống nhất và thịnh vượng.

Thủ tướng mong muốn Hội nghị ASEANAPOL 39 tiếp tục thảo luận một cách nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát các nước ASEAN trong thời gian tới.

Thay mặt Đoàn, Đại tướng Muhammad Tito Karnavian, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Indonesia bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vì sự đón tiếp nồng hậu mà Chính phủ, các cơ quan liên quan của Việt Nam đã giành cho Đoàn. Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong lần đầu tiên đến Hà Nội vào năm 1998, ông bày tỏ ngạc nhiên và vui mừng vì chứng kiến thành tựu phát triển của Việt Nam trong dịp đến Việt Nam lần này.

Đại tướng Muhammad Tito Karnavian cho rằng, những thành công này của Việt Nam có được là nhờ sự chỉ đạo, điều hành đúng đắn của Chính phủ Việt Nam và những thành quả trong công tác gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội. Sự thịnh vượng và an ninh là các yếu tố song hành với nhau. Việt Nam càng thịnh vượng thì sẽ càng ổn định để phát triển. Từ đó đóng góp cho sự ổn định của ASEAN.

Đại tướng Muhammad Tito Karnavian cũng đề cập đến những thách thức về an ninh trong khu vực và khẳng định, thông qua đẩy mạnh hợp tác, qua cơ chế ASEANAPOL, bảo đảm ổn định an ninh trong khu vực, các nước ASEAN sẽ có điều kiện phát triển kinh tế. Ông tin tưởng, việc tổ chức hội nghị này sẽ là dấu ấn trong quá trình hoạt động của ASEANAPOL.

Tán thành với Đại tướng Muhammad Tito Karnavian về yêu cầu song hành tất yếu giữa phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, lực lượng công an, cảnh sát có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc bảo đảm an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Chính phủ và Công an Việt Nam sẽ làm hết sức mình để bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh được phát triển tốt nhất, là thành viên tích cực trong ASEANAPOL, góp phần vào tăng cường hợp tác, vì an ninh, tiến bộ và thịnh vượng chung trong khu vực và trên thế giới./.