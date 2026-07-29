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Thủ tướng tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thứ Tư, 17:34, 29/07/2026
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VOV.VN - Chiều ngày 29/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng đồng chí Sisay Leudetmounsone tiếp tục được Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tín nhiệm phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trong nhiệm kỳ mới, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước và làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone bày tỏ vui mừng được sang thăm lại Việt Nam lần đầu tiên trong nhiệm kỳ mới; trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm chân thành, thắm tình đồng chí anh em.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thông báo với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về tình hình triển khai Nghị quyết lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, kết quả công tác của ngành Tổ chức của Lào trong thời gian qua; mục đích chuyến thăm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bộ Nội vụ Việt Nam lần này của Đoàn, nhất là kết quả cuộc hội đàm rất thực chất và hiệu quả giữa hai Trưởng Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng và giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Bộ Nội vụ Việt Nam.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi tiếp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào đã đạt được, nhất là việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, từng bước nâng cao vị thế quốc tế của Lào và đánh giá cao những kết quả công tác của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ vui mừng và đánh giá cao về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua;

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng biểu dương những kết quả hợp tác đạt được giữa Bộ Nội vụ Lào trước đây, cũng như giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào hiện nay và Bộ Nội vụ Việt Nam, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản lý nhà nước, ủng hộ lẫn nhau tại các hội nghị, diễn đàn hợp tác ASEAN về lĩnh vực công vụ; đánh giá cao hai cơ quan đã ký mới Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, thể hiện sự chủ động, linh hoạt của hai bên trong việc điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế phối hợp phù hợp với những thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan liên quan.

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Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Trao đổi sâu về tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV ở Việt Nam, nhất là kết quả 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai cơ quan trong thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung triển khai một số nhiệm vụ: duy trì công tác trao đổi đoàn các cấp; triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất tại Bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên vừa ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; chia sẻ các mô hình, sáng kiến và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng tổ chức bộ máy, quản lý nhà nước và phát triển nền công vụ hiện đại; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về lĩnh vực công vụ; đề nghị Bộ Nội vụ Việt Nam tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, phù hợp với nhu cầu thực tiễn của phía Lào và khả năng hỗ trợ của Việt Nam.

Ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đồng chí Sisay Leudetmounsone mong muốn các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp tục quan tâm ủng hộ, chỉ đạo để quan hệ hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với các cơ quan đối tác tương ứng của Việt Nam đạt kết quả cao nhất, nhất là trong công tác xây dựng đảng; đào tạo cán bộ; tổ chức bộ máy nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và hoàn thiện thể chế; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lại Hoa/VOV
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