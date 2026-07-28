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Thủ tướng tiếp trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF

Thứ Ba, 18:53, 28/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (28/7), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Jochen Schmittmann, Trưởng đại diện đương nhiệm Văn phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Campuchia, Lào, Việt Nam và ông Fazurin Jamaludin, Trưởng đại diện kế nhiệm của IMF tại Việt Nam và Lào kể từ ngày 23/8/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn ông Jochen Schmittmann về những đóng góp trong nhiệm kỳ, đặc biệt trong duy trì đối thoại chính sách và kết nối các chương trình đào tạo, xây dựng và tăng cường năng lực; chúc mừng ông Jochen Schmittmann được giao nhiệm vụ mới và ông Fazurin Jamaludin được IMF tín nhiệm bổ nhiệm làm Trưởng đại diện tại Việt Nam và Lào.

Cho biết Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã thông qua Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ nhận thức rõ đây là giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt lịch sử, đòi hỏi những cải cách sâu rộng, quy mô lớn, mang tính cơ cấu để tạo nền tảng cho phát triển trong dài hạn để đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (tới năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao).

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Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn ông Jochen Schmittmann về những đóng góp trong nhiệm kỳ.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam và một số định hướng điều hành chính sách quan trọng, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Chính phủ Việt Nam là kiên định thúc đẩy tăng trưởng trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng, tăng cường kỷ luật ngân sách, phát triển thị trường vốn để giảm dần phụ thuộc của nền kinh tế vào tín dụng ngân hàng. Việt Nam tuyệt đối không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng để lấy tăng trưởng nóng trong ngắn hạn, thiếu tính bền vững.

Thủ tướng cũng chia sẻ về Kỳ họp sắp tới của Quốc hội với hàng loạt dự án luật được xem xét, thông qua để tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật công khai, minh bạch, theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế, nâng cao tính an toàn và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh, củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế đối với triển vọng phát triển ổn định, bền vững của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, đối với Việt Nam, IMF là đối tác tư vấn chính sách chiến lược, là bạn đồng hành đáng tin cậy trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ Việt Nam ghi nhận các báo cáo đánh giá, khuyến nghị của IMF và coi đó là nguồn thông tin tham vấn quan trọng trong hoạch định và thực thi chính sách.

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Ông Jochen Schmittmann, Trưởng đại diện đương nhiệm Văn phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). 

Thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ mới của ông Jamaludin, Văn phòng IMF sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, tích cực, góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả, duy trì đối thoại chính sách thường xuyên, có các nội dung tham vấn thiết thực, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của Việt Nam.

Về phần mình, ông Jochen Schmittmann đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và IMF thời gian qua; cho rằng nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng, Việt Nam đã quản lý, ứng phó rất tốt trước những cú sốc từ bên ngoài và đã có nhiều cải cách trong những lĩnh vực rất quan trọng đối với tăng trưởng, phát triển trong dài hạn.

Ông cũng đánh giá cao những định hướng quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cho rằng Việt Nam vẫn còn dư địa để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, thông qua sự phối hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các giải pháp khác, vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

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Toàn cảnh buổi tiếp đón.

Chia sẻ một số khuyến nghị cụ thể, ông khẳng định IMF hoàn toàn ủng hộ mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam và sẽ tiếp tục chia sẻ các đánh giá, khuyến nghị về triển vọng kinh tế và chính sách của Việt Nam, trong đó có những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính - tiền tệ, ngân hàng.

Trưởng đại diện kế nhiệm của IMF, ông Fazurin Jamaludin đánh giá Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều triển vọng, bày tỏ ấn tượng trước khát vọng tăng trưởng 2 con số của Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn tiếp nối và phát huy những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa IMF và Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác; IMF sẵn sàng tiếp tục là người đồng hành đáng tin cậy, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng phát triển trong thời gian tới.

Lại Hoa/VOV
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