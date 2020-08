Thủ tướng yêu cầu phấn đấu tăng trưởng đạt mức cao nhất

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020 diễn ra sáng nay (3/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu các thách thức đối với nền kinh tế nước ta trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân vừa chung sức chống dịch, vừa phấn đấu đạt tăng trưởng cao nhất.

Cho biết Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế nước ta năm nay có thể tăng trưởng đứng thứ 5 thế giới, ở mức 2,8%, còn một số dự báo khác tăng từ 2-3%, nhưng Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, nếu dịch bệnh không diễn biến xấu hơn, chúng ta cần nỗ lực phấn đấu cao hơn mức này.



Ba thách thức từ bên ngoài với nước ta



Có ba rủi ro, thách thức từ bên ngoài đối với nước ta được Thủ tướng nêu ra, trong đó lớn nhất là đại dịch Covid-19 diễn biến khó lường, các đối tác quan trọng của nước ta gặp khó khăn; thứ hai là căng thẳng thương mại và công nghệ leo thang; thứ ba là thiên tai lũ lụt ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế.



Còn trong nước, dịch đe dọa bùng phát trở lại, ảnh hưởng đến các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, lạm phát dù đang giảm dần nhưng còn nhiều thách thức. Sản xuất công nghiệp có những khó khăn cần tháo gỡ, nhất là các ngành khai khoáng, khí đốt, khai thác dầu thô, công nghiệp chế biến chế tạo. Bội chi ngân sách dự báo có thể tăng lên trong năm nay. Hoạt động doanh nghiệp gặp khó khăn…



Trong bối cảnh đó, Thủ tướng chỉ đạo quan điểm điều hành để phục hồi kinh tế xã hội đó là cùng với quyết liệt phòng chống không để dịch bệnh lây lan, cần tập trung phục hồi phát triển kinh tế xã hội, giảm thiểu tác động của dịch bệnh.



Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công, kể cả vốn ODA với những biện pháp mạnh mẽ.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt vào cuộc hơn nữa, không bộ ngành nào chủ quan lơ là nhiệm vụ quan trọng này. Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm phòng chống dịch bệnh. Kết hợp đồng bộ, hiệu quả công tác an sinh xã hội, nhất là chính sách tài khóa và tiền tệ để kích thích mạnh mẽ tổng cầu, trong đó lưu ý quy mô, phạm vi đủ lớn, phương thức hỗ trợ phù hợp để đạt hiệu quả, tạo động lực tăng trưởng.

"Nếu tăng trưởng 2-3% đã là cố gắng rất lớn và chúng ta phải phấn đấu đạt cao hơn nếu tình hình dịch bệnh không quá xấu. Chúng ta muốn tăng trưởng cao hơn nữa, nhưng tình hình thế giới, những đối tác lớn của chúng ta tăng trưởng âm, nên chúng ta phấn đấu nền kinh tế tăng trưởng dương 2-3% và phấn đấu cao hơn nữa là mục tiêu chúng ta đặt ra", Thủ tướng đề nghị.



Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc giữ ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn để củng cố niềm tin, góp phần ổn định xã hội, một yếu tố rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Đây là nhiệm vụ mà các bộ trưởng phải có kế hoạch cụ thể trình Thủ tướng Chính phủ. Các ngành tài chính, công thương, kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Nông nghiệp và phát triển nông thôn…, đều phải xây dựng kịch bản điều hành quý 3/2020 và năm 2021.



"Các đồng chí đều phải có trách nhiệm hỗ trợ các ngành, các lĩnh vực, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, người lao động, người dân gặp khó khăn, đặc biệt là Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Số người lao động gặp khó khăn hiện nay còn lớn lắm, chúng ta phải có giải pháp mạnh hơn, đề xuất chính sách mới hơn. Tôi cũng yêu cầu các ngành xây dựng phương án huy động nguồn lực, trong đó chính sách tài khóa khoảng 15.000-200.000 tỷ và nguồn lực từ chính sách tiền tệ. Vừa rồi chúng ta đưa ra chính sách tài khóa thấp quá, cần giải pháp mạnh hơn. Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính phải có nhận thức rõ hơn để có biện pháp phù hợp. Nhất là việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng vừa qua cần rút kinh nghiệm để thuận lợi hơn. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8 để báo cáo Chính phủ trước khi trình Bộ Chính trị cho ý kiến để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội những vấn đề liên quan", Thủ tướng nêu rõ.



Về đầu tư công, Thủ tướng đánh giá, nếu năm nay giải ngân hết 630.000 tỷ đồng thì sẽ giúp kinh tế tăng trưởng thêm 0,4%, chưa kể tạo tiền đề thúc đẩy đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, giải quyết việc làm. Do đó, Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công, kể cả vốn ODA với những biện pháp mạnh mẽ. Cùng với đó là xử lý nghiêm các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân làm chậm, làm sai quy định, coi giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là căn cứ đánh giá cán bộ năm 2020.



Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan làm tốt hơn nữa công tác quản lý thị trường, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ phù hợp sản xuất và tiêu dùng trong nước.



Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải có những tổ công tác đặc biệt do các Bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để cùng Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ tập trung giải quyết các vướng mắc, thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nhất là từ các công ty đa quốc gia đang dịch chuyển trong khu vực và toàn cầu. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch các tỉnh, thành phố, bộ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của người dân, của doanh nghiệp.



Tín hiệu mừng của nền kinh tế tháng 7



Đánh giá về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng cho rằng, tháng 7 phát triển khá tốt, đặc biệt là kích cầu nội địa, du lịch nội địa, hàng không, những ngành chịu nhiều thiệt hại do Covid-19 đã tiến triển đáng mừng.



Dấu hiệu đáng mừng về "sức khỏe" nền kinh tế là hoạt động bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 7 tiếp tục hồi phục, tăng đến 3,3% so với tháng trước và tăng đến 4,3% so với cùng kỳ nhờ chính sách kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa. Xuất siêu cao nhất trong 4 năm qua với điểm sáng là khu vực kinh tế trong nước. Chúng ta đã tìm một số thị trường mới, tăng lên về khối lượng. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng với kim ngạch đạt 37,9 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, tiếp đến là Trung Quốc đạt 23,5 tỷ USD, tăng 18,4%.



Điểm sáng nữa là thu hút FDI được cải thiện, 7 tháng đầu năm đạt 18,8 tỷ USD, giảm hơn so với cùng kỳ nhưng tháng 7 đạt 10,1 tỷ USD, cho thấy xu hướng phục hồi và Việt Nam đang tận dụng cơ hội dịch chuyển vốn đầu tư. Giải ngân vốn đầu tư công tháng 7 tăng tích cực nhất, gần 52% so với cùng kỳ năm trước với quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay.

Lãi suất tiếp tục xu hướng giảm, đứng ở mức thấp nhờ thanh khoản dồi dào. Thủ tướng nhắc lại, các ngân hàng không nên đặt vấn đề lợi nhuận trong năm nay mà cái chính là phục vụ doanh nghiệp.



Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục đẩy mạnh, kể cả trong bối cảnh dịch bệnh. Chúng ta đang làm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc./.