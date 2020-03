Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp chống Covid-19

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa việc lây lan ra cộng đồng, tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc quán triệt mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa lây lan COVID-19 ra cộng đồng.