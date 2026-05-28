Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hoạt động du lịch “chui”, “chặt chém” du khách

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch cũng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức mới.

Theo Chỉ thị, thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 21/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, nhiều tồn tại, hạn chế về cơ chế, chính sách, pháp luật, tổ chức thực hiện và phối hợp liên ngành đã được phát hiện, khắc phục.

Tuy nhiên, các loại tội phạm đang lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, độ mở cao và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa cơ quan chức năng với khu vực tư nhân trong lĩnh vực du lịch còn chưa chặt chẽ, nhất là chia sẻ thông tin, dữ liệu.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt, triển khai nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; coi nhiệm vụ giữ ổn định chính trị, đối ngoại và an ninh trật tự là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam cạnh tranh về du lịch với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm lợi dụng du lịch để vi phạm pháp luật.

Chỉ thị yêu cầu chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế quản lý trong lĩnh vực du lịch theo hướng vừa tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế, vừa khắc phục sơ hở, không để bị lợi dụng gây mất an ninh, trật tự.

Các bộ, ngành, địa phương cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm ảnh hưởng đến môi trường du lịch an toàn, lành mạnh; nâng cao chất lượng nhân lực du lịch và nhân lực quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ làm du lịch.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tăng cường năng lực dự báo, chủ động xây dựng phương án ứng phó với rủi ro, thách thức an ninh phi truyền thống và các tình huống phức tạp có thể tác động đến hoạt động du lịch.

Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, nhất là tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, khủng bố, gián điệp, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng.

Bộ Công an cũng có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an ninh, trật tự, cư trú, xuất nhập cảnh, phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, khu vui chơi giải trí; tham gia ý kiến về bảo đảm an ninh, trật tự đối với các quy hoạch, dự án du lịch trọng điểm.

Chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh du lịch; khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, dân cư và hệ thống định danh, xác thực điện tử; nghiên cứu phát triển các tiện ích trên ứng dụng VNeID phục vụ quản lý và phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình quản lý hoạt động du lịch; điều chỉnh quy định đối với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, vận tải khách du lịch, khu du lịch, hướng dẫn viên và các loại hình du lịch mới như du lịch bay, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới biển, du lịch thám hiểm.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu ngành du lịch; xây dựng điểm tiếp nhận trực tuyến phản ánh của du khách đối với các hoạt động du lịch trên cả nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp; kiểm soát chặt chẽ hoạt động lợi dụng du lịch để đổi tiền trái phép, đầu cơ ngoại tệ, tài sản ảo, tài sản mã hóa.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kinh doanh du lịch “chui”, đầu tư “núp bóng”, hướng dẫn viên trái phép, lừa đảo, “chặt chém”, gian lận thương mại, kinh doanh dịch vụ thiếu minh bạch.

Các địa phương cũng phải chỉ đạo triển khai phương án bảo vệ tại các khu du lịch trọng điểm, lễ hội, sự kiện lớn; chú trọng công tác truyền thông, xử lý khủng hoảng thông tin, phản bác thông tin sai lệch ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến và môi trường đầu tư.

Chỉ thị cũng yêu cầu hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch chủ động xây dựng quy trình bảo đảm an toàn cho du khách; phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp liên quan an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Các doanh nghiệp du lịch được yêu cầu ứng dụng công nghệ số để hệ thống hóa dữ liệu đặt tour, đặt phòng, truy vết lịch trình khi cần thiết; triển khai hệ thống giám sát an ninh tại cơ sở lưu trú, khu vui chơi nhằm nâng cao khả năng cảnh báo và phối hợp xử lý sự cố.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc phát triển văn hóa doanh nghiệp du lịch trách nhiệm, văn minh, tôn trọng pháp luật, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và bền vững.