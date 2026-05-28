Du lịch Lý Sơn sẽ chuyển mình ra sao với đề án phát triển mới?

Tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành đề án Phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nhiều nội dung đáng quan tâm. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, phát huy hiệu quả tiềm năng của địa phương với các khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí ven biển cao cấp, có tính đặc thù và cạnh tranh cao, kết hợp với du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn và được công nhận là khu du lịch quốc gia.

Miệng núi lửa cổ trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi)

Đến năm 2045, Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước, phát triển các loại hình du lịch đặc sắc, độc đáo; là điểm đến quan trọng trên tuyến du lịch đường biển quốc tế. Khai thác tối ưu các lợi thế của đảo Lý Sơn trong các mối liên hệ cấp vùng, quốc gia và quốc tế, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tiếp cận thị trường từ các trung tâm du lịch, điểm đến khác.

Thúc đẩy hạ tầng, đánh thức tiềm năng du lịch Lý Sơn

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, đặc khu Lý Sơn tập trung đẩy mạnh 3 dòng sản phẩm chủ đạo, bao gồm du lịch biển đảo, du lịch khám phá địa chất, khảo cổ, núi lửa và du lịch trải nghiệm đặc sắc Lý Sơn. Du khách đến với Lý Sơn sẽ được hòa mình vào không gian nghỉ dưỡng cao cấp, tham gia các hoạt động thể thao biển hiện đại như lướt sóng, dù lượn, lặn ngắm san hô hay chèo thuyền kayak.

Đua thuyền Tứ Linh ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Song song đó sẽ có các chương trình trải nghiệm và nghiên cứu chuyên sâu với Bảo tàng địa chất - thám hiểm Lý Sơn; đẩy mạnh nghiên cứu và phục dựng quá trình hình thành các di chỉ khảo cổ, địa chất qua phim ảnh, trải nghiệm 4D,... Các giá trị văn hóa bản địa như Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa, lễ hội đua thuyền Tứ Linh và mô hình du lịch cộng đồng, chăm sóc sức khỏe gắn liền với thương hiệu tỏi Lý Sơn cũng sẽ được chú trọng đầu tư để tạo nên dấu ấn riêng biệt.

Giai đoạn sau năm 2030, Quảng Ngãi hướng tới việc xây dựng Cảng hàng không Lý Sơn kết hợp dân dụng và quân sự cấp 4C hoặc tương đương, đồng thời triển khai cảng hành khách quốc tế, nâng cấp cảng An Bình; mở mới các tuyến đường biển kết nối cảng Lý Sơn và An Bình với cảng Dung Quất, Kỳ Hà. Giao thông trên đảo cũng được nâng cấp mạnh mẽ với hệ thống tàu điện và cáp treo kết nối giữa đảo Lớn và đảo Bé. Cùng với đó, hệ thống lưới điện, nhà máy nước và thông tin liên lạc được nâng cấp. Nhà máy xử lý nước biển thành nước ngọt và các trạm xử lý nước thải sinh hoạt hiện đại cũng sẽ được xây mới, đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân và khách du lịch.

Một góc đảo Bé Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng với nâng cấp hạ tầng giao thông và lưu trú, các cơ sở vui chơi giải trí, công viên, điểm tham quan và thương mại dịch vụ cũng sẽ được phát triển tại Lý Sơn. Trong đó, sẽ hình thành phố đi bộ, chợ đêm kết nối quảng trường, vườn hoa kiến thiết đô thị, bến cảng; phát triển mới các công viên ven biển, công viên chuyên đề và các công trình văn hóa, lịch sử mới phục vụ khách tham quan, trải nghiệm: Bảo tàng Địa chất - thám hiểm Lý Sơn, Bảo tàng Hải dương học, khu phức hợp chế biến và nghiên cứu ứng dụng hành tỏi Lý Sơn, Bảo tàng lịch sử Hoàng Sa - Trường Sa.

Khuyến khích phát triển mới các cơ sở vui chơi giải trí, gắn với phát triển kinh tế đêm như bar, club, cà phê âm nhạc, các trung tâm thương mại kinh doanh hàng cao cấp, sản vật đặc trưng địa phương Lý Sơn, quà lưu niệm... Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ ứng dụng tỏi tạo điểm nhấn mới cho Lý Sơn và các dịch vụ vui chơi (casino) gắn với các cơ sở lưu trú cao cấp và khu vực thương mại. Phát triển sân golf mới 18 hố tại chân núi Hòn Sỏi phục vụ khách du lịch golf và nghỉ dưỡng cao cấp.

Đáng chú ý, đề án định hướng phát triển du lịch xanh Lý Sơn theo hướng bền vững, kiểm soát sức chịu tải môi trường. Chính quyền và người dân Lý Sơn phấn đấu tăng gấp đôi diện tích rừng phủ xanh vào năm 2030, đến 2045 phát triển thành các khu vực rừng trồng ổn định tham gia vào phục vụ tham quan, du lịch; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hệ sinh thái biển, giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên trên đảo. Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch Lý Sơn không sử dụng túi nylon khó phân hủy sinh học và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Các công cụ kiểm soát sức chịu tải môi trường cũng sẽ được áp dụng nghiêm ngặt để cân bằng giữa bài toán tăng trưởng kinh tế và bảo tồn sinh thái.