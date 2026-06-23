English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam - Palestine

Thứ Ba, 17:39, 23/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (23/6), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama đến chào từ biệt dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại sứ Saadi Salama đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Đại sứ Palestine tại Việt Nam và vai trò Trưởng đoàn Ngoại giao tại Hà Nội; đánh giá cao sự gắn bó, hiểu biết sâu sắc của Đại sứ đối với lịch sử, văn hoá Việt Nam, vai trò cầu nối, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Palestine, cũng như sự gắn kết và hoạt động hiệu quả của Ngoại giao đoàn tại Hà Nội.

thuc day quan he hop tac giua quoc hoi viet nam - palestine hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama.

Chúc mừng Nhà nước và nhân dân Palestine đã tổ chức thành công cuộc bầu cử địa phương vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố đoàn kết, xây dựng Nhà nước Palestine trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ với những khó khăn hiện nay của nhân dân Palestine, trong khả năng của mình, Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine; với vai trò là cơ quan lập pháp và giám sát, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Palestine.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới, với bề dày kinh nghiệm của mình, Đại sứ Saadi Salama tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Palestine, đồng thời, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Palestine thông qua các hoạt động trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, thành lập Hội nghị sỹ hữu nghị, Hội Nghị sỹ hữu nghị trẻ…

thuc day quan he hop tac giua quoc hoi viet nam - palestine hinh anh 2
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Về phần mình, Đại sứ Saadi Salama bày tỏ vinh dự đã có thời gian gắn bó hơn 40 năm với đất nước và con người Việt Nam. Đại sứ chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Quốc hội) Palestine đến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; cảm ơn sự hỗ trợ kiên định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam dành cho nhân dân Palestine, coi đây là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, có ý nghĩa đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của nhân dân Palestine.

Đại sứ Palestine cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hoà bình về Dải Gaza, tin tưởng rằng sự tham gia của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho việc tái thiết Dải Gaza, hướng tới một giải pháp lâu dài, bền vững cho vấn đề Palestine trên cơ sở Hai Nhà nước.

Đại sứ Saadi Salama khẳng định trên bất kỳ cương vị nào, cũng sẽ luôn dành tình cảm đặc biệt và hướng về Việt Nam, mong muốn Việt Nam tiếp tục đạt được những thành công mới trong sự nghiệp phát triển đất nước, đồng thời đóng góp vào việc thúc đẩy, củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Palestine nói riêng và các nước Ả-rập nói chung.

Đại sứ trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của Quốc hội và các cơ quan hữu quan Việt Nam đối với cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán Palestine tại Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian qua.

Lê Tuyết/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: "Phụ nữ Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực"
Chủ tịch Quốc hội: "Phụ nữ Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực"

VOV.VN - Chủ  tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chủ tịch Quốc hội: "Phụ nữ Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực"

Chủ tịch Quốc hội: "Phụ nữ Việt Nam khẳng định vai trò quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực"

VOV.VN - Chủ  tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội thảo công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí
Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội thảo công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí

VOV.VN - Sáng 15/6 tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội thảo công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí và chế tạo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội thảo công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí

Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội thảo công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí

VOV.VN - Sáng 15/6 tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội thảo công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí và chế tạo Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Timor-Leste
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Timor-Leste

VOV.VN - Chiều nay (9/6), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 - 10/6/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Timor-Leste

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Timor-Leste

VOV.VN - Chiều nay (9/6), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 - 10/6/2026.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội