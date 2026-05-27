Thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan phát triển ở tầm cao hơn

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, bắt đầu từ hôm nay (27/5) Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác song phương thực chất, sâu sắc và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thái Lan diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam với Thái Lan phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị về độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết: "Trong chuyến thăm này, chúng ta kỳ vọng rằng lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi về những chiến lược giữa 2 nước trong thời gian tới, cũng như những vấn đề quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm, từ đó củng cố hơn nữa, tăng cường hơn nữa sự tin cậy về chính trị giữa hai nước, đây là nền tảng rất quan trọng cho quan hệ Việt Nam - Thái Lan. Đồng thời, chúng ta cũng kỳ vọng sau chuyến thăm sẽ tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, kết nối du lịch..."

Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển mạnh mẽ, đặc biệt sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào ngày 16/5/2025. Hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn và cơ chế hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước; riêng 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 8,6 tỷ USD. Thái Lan cũng là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam với 797 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD. Hai nước đang thúc đẩy chiến lược "Ba Kết nối" nhằm tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và phát triển bền vững.

Hợp tác quốc phòng, an ninh, lao động, giáo dục, văn hóa và du lịch tiếp tục được mở rộng. Năm 2024, có gần 1 triệu lượt khách Việt Nam đến Thái Lan. Hiện cộng đồng người Việt tại Thái Lan có hơn 100.000 người, phần lớn sinh sống ở khu vực Đông Bắc và có đời sống ổn định, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chuyến công tác lần này của Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta tới Thái Lan là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ quan hệ hữu nghị, hợp tác, đồng thời mở ra những cơ hội mới, tạo động lực và xung lực mới nhằm đưa quan hệ hợp tác phát triển ở tầm mức cao hơn, hiệu quả và sâu sắc hơn, đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực.