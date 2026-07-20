Thực tiễn vận hành chính quyền ba cấp bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc

"Chúng ta đang đi đúng hướng"

Khi vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, có thể kể đến một số điểm nghẽn mang tính chuyển tiếp như: điểm nghẽn về nhận thức khi một bộ phận cán bộ còn tư duy thụ động, chờ chỉ đạo; điểm nghẽn về thể chế liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, cơ chế vận hành mới ở một số lĩnh vực chưa thật sự đồng bộ; hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số còn hạn chế; việc xử lý tài sản công dôi dư, bố trí trụ sở làm việc, chỉnh lý và số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ một số nơi còn chậm...

Đây là những khó khăn mang tính quá độ, thế nhưng các thế lực thù địch đang lợi dụng để xuyên tạc, thổi phồng nhằm phủ nhận tính đúng đắn của mô hình chính quyền 3 cấp.

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng một số khó khăn hiện nay là những khó khăn tất yếu của quá trình chuyển đổi. Ảnh: apag.edu.vn

Tại hội thảo "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực quản lý nhà nước và quản trị quốc gia từ thực tiễn 1 năm thực hiện chính quyền 3 cấp" diễn ra vừa qua, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chỉ ra những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Luận điệu thứ nhất cho rằng chúng ta đang tháo chiếc tivi không hỏng ra để sửa, trong khi mọi việc vẫn bình thường. TS. Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, lập luận này không đúng bởi thực chất chiếc tivi không hỏng, nhưng đó là chiếc tivi đen trắng đã bị lỗi thời. Trong thời đại số hóa, toàn cầu hóa và trí tuệ nhân tạo, nếu vẫn quản trị theo mô hình cũ thì đất nước không có cơ hội đạt được các mục tiêu phát triển như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra đến năm 2030 và năm 2045. Bởi vậy, chúng ta buộc phải thay đổi mô hình quản trị.

Luận điệu thứ hai cho rằng những khó khăn hiện nay chứng tỏ mô hình chính quyền địa phương hai cấp có nguy cơ thất bại. Về luận điệu này, TS. Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định đây là cách nhìn không đúng. Những khó khăn đó là tất yếu của một quá trình chuyển đổi thể chế. Không có cuộc cải cách thể chế nào có thể hoàn thành trong một sớm một chiều.

“Tôi nhớ công cuộc đổi mới của đất nước bắt đầu từ Đại hội VI của Đảng năm 1986, nhưng phải hơn 10 năm sau mới thực sự phát huy hiệu quả rõ nét. Năm 1991, vẫn còn những cuộc tranh luận rất gay gắt về việc Nhà nước có nên độc quyền kinh doanh lương thực hay không. Cuối cùng, Quốc hội đi đến một phương án dung hòa: Bỏ độc quyền kinh doanh lương thực nhưng vẫn xây dựng hệ thống dự trữ quốc gia. Điều đó cho thấy quá trình chuyển đổi luôn cần thời gian và phải từng bước hoàn thiện.

Trong khi đó cuộc đổi mới lần thứ hai này còn lớn hơn cuộc đổi mới lần thứ nhất. Vì vậy, ông cho rằng một số khó khăn hiện nay là những khó khăn tất yếu của quá trình chuyển đổi, chứ không phải là bằng chứng cho thấy chủ trương sai hay mô hình thất bại.

"Tôi khẳng định chúng ta đang đi đúng hướng. Không có lựa chọn nào khác nếu Việt Nam muốn vươn lên, sánh vai với các cường quốc trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”, TS. Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định.

Nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả là lá chắn vững chắc

TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, những điểm mới nổi bật của Đại hội XIV là sự phát triển quan điểm của Đảng về quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là quá trình chuyển dịch từ phương thức quản lý hành chính mang tính mệnh lệnh sang mô hình quản trị kiến tạo, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm và dựa trên nền tảng chuyển đổi số.

“Bước chuyển mang tính đột phá này không hề đơn giản khi còn không ít "điểm nghẽn". Chính sự chuyển biến mang tính cách mạng này đã khiến lĩnh vực quản lý và quản trị quốc gia trở thành một trong những trọng điểm thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng sự đồng thuận của “ý Đảng, lòng dân”, việc kiên định tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số và tinh gọn tổ chức bộ máy sẽ kiến tạo nên một hệ thống quản trị quốc gia minh bạch, liêm chính, vì nhân dân phục vụ.

"Nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả chính là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là bệ phóng đưa dân tộc Việt Nam vững bước, vươn mình hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI”, TS Phạm Tất Thắng khẳng định.

TS. Phạm Tất Thắng cho rằng, nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả chính là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: apag.edu.vn

Thành công của việc thay đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp được kiểm chứng bằng thực tiễn sau 1 năm triển khai mô hình mới trên phạm vi cả nước.

Sáng ngày 1/7/2026, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Các tham luận của các bộ, ngành và địa phương đã làm rõ những kết quả, thành tựu đạt được sau 1 năm triển khai mô hình mới, qua đó cung cấp những minh chứng thực tiễn khẳng định tính đúng đắn của chủ trương đổi mới, đồng thời bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội.

Những kết quả đó tiếp tục được khẳng định trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị: Chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước. Đây là cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động đến hầu hết các cơ quan, các cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở. Sau 1 năm, chúng ta đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.

Thực tiễn 1 một năm vận hành mô hình chính quyền ba cấp cho thấy, dù quá trình đổi mới còn không ít khó khăn, vướng mắc mang tính chuyển tiếp, song những kết quả bước đầu đã khẳng định chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Những hạn chế đang được nhận diện rõ để tập trung tháo gỡ, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, chứ không phải là bằng chứng cho sự thất bại như các thế lực thù địch và phần tử cơ hội cố tình xuyên tạc.