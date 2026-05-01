Cầu ngói chùa Lương, cây cầu di sản kiến trúc độc đáo hơn 500 tuổi ở Ninh Bình

VOV.VN - Cầu ngói chùa Lương còn có tên gọi khác là cầu ngói chợ Lương (xã Hải Anh, Ninh Bình) là một cây cầu cổ được xây dựng năm 1511 cuối thời Hậu Lê. Cây cầu mang trên mình vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, có giá trị lớn về văn hóa, lịch sử, được Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia vào năm 1990.