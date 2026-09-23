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Thứ Tư, 16:48, 23/09/2026

Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp về hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ

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VOV.VN - Chiều 23/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ.
thuong truc ban bi thu chu tri hop ve he thong quan ly cong viec, danh gia can bo hinh anh 1
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số.
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc.
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thuong truc ban bi thu chu tri hop ve he thong quan ly cong viec, danh gia can bo hinh anh 6
Hoàng Ân/VOV
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