Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp về hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ

VOV.VN - Chiều 23/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ.