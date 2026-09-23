Thứ Tư, 16:48, 23/09/2026
Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp về hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ
VOV.VN - Chiều 23/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ.
Gửi bình luận thành công
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s