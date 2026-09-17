Khai mạc triển lãm “Jazz và Phố”: Hành trình từ cội nguồn Jazz đến hơi thở Thủ đô

VOV.VN - Diễn ra từ 17-19/9, Hanoi Jazztival 2026 là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế của Thủ đô, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO và từng bước hình thành một lễ hội âm nhạc quốc tế mang dấu ấn riêng của Hà Nội.