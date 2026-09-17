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Thứ Năm, 11:59, 17/09/2026

Khai mạc triển lãm “Jazz và Phố”: Hành trình từ cội nguồn Jazz đến hơi thở Thủ đô

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VOV.VN - Diễn ra từ 17-19/9, Hanoi Jazztival 2026 là sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế của Thủ đô, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, cụ thể hóa cam kết của Hà Nội trong Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO và từng bước hình thành một lễ hội âm nhạc quốc tế mang dấu ấn riêng của Hà Nội.
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Ngày 17/9, Hanoi Jazztival 2026 đã mở màn sự kiện đầu tiên với triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” tại Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long.
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“Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” không chỉ kể lại hành trình hơn một thế kỷ của Jazz, mà còn mở ra câu chuyện về những cuộc gặp gỡ giữa Jazz với Việt Nam, với Hà Nội và với đời sống của một thành phố luôn chuyển động trong sáng tạo.
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Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội nhấn mạnh: “Kết nối di sản là trân trọng những giá trị được bồi đắp qua nhiều thập niên; kiến tạo tương lai là mở ra không gian sáng tạo để thế hệ trẻ học tập, đóng góp các giá trị mới vào đời sống thủ đô”.
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Từ những con phố New Orleans hơn một thế kỷ trước, Jazz đã bắt đầu hành trình của mình bằng những cuộc gặp gỡ - giữa những nền văn hóa, những thanh âm và những con người khác biệt.
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Hơn 100 năm sau, hành trình ấy vẫn tiếp tục, đi qua nhiều thành phố trên thế giới và hôm nay, có một cuộc gặp gỡ đặc biệt với Hà Nội.
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Triển lãm “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” được hình thành từ chính câu chuyện đó.
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Đây là hành trình đưa công chúng đi từ nguồn cội của Jazz, qua hơn một thế kỷ phát triển của Jazz thế giới, đến những dấu ấn của Jazz tại Việt Nam và Hà Nội hôm nay.
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Không chỉ được kể bằng hình ảnh và những dấu mốc lịch sử, câu chuyện của Jazz tại triển lãm còn được mở ra qua âm thanh, nhạc cụ, những nghệ sĩ tiêu biểu và các trải nghiệm tương tác, để mỗi vị khách có thể nghe, nhìn và trực tiếp cảm nhận Jazz theo cách của riêng mình.
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Từ hành trình của quá khứ đến những cuộc gặp gỡ của hiện tại, triển lãm cũng mở ra câu chuyện về Hanoi Jazztival 2026.
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Với tinh thần giao thoa không biên giới, “Jazz & Phố - Giao thoa không biên giới” là nơi để nhìn lại hành trình của Jazz, mà còn là nơi để thấy một dòng nhạc hơn 100 năm tuổi vẫn đang tiếp tục chuyển động, đối thoại và tạo nên những kết nối mới ngay giữa lòng Hà Nội.

 

khai mac trien lam jazz va pho hanh trinh tu coi nguon jazz den hoi tho thu do hinh anh 12
Triển lãm “Jazz và Phố” không chỉ mang đến trải nghiệm nghệ thuật độc đáo cho nhân dân và du khách, mà còn khẳng định vị thế của Hà Nội - Thành phố Sáng tạo, nơi di sản và tương lai liên tục đối thoại và hòa quyện.
Khai mạc triển lãm “Jazz và Phố”: Hành trình từ cội nguồn Jazz đến hơi thở Thủ đô
Thư Vũ/VOV.VN
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