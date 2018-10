Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Zathotu

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, sáng ngày 09/10, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Zathotu.

Tại buổi hội kiến, ông Trần Quốc Vượng cám ơn Chủ tịch Quốc hội Lào đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm đặc biệt; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Chủ tịch Quốc hội Pany Zathotu; đánh giá cao và hết sức vui mừng về những kết quả quan trọng mà Lào đã đạt được sau gần ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội do đồng chí Pany Zathotu làm Chủ tịch, nhân dân Lào sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội X của Đảng đề ra; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Ông Trần Quốc Vượng bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của hai Quốc hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp, làm sâu sắc hơn nữa và truyền tiếp cho thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, ông Trần Quốc Vượng cảm ơn Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước đã chia sẻ với Việt Nam về những mất mát khi Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã thông báo khái quát về tình hình Việt Nam gần đây; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian qua và mong muốn Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các Thỏa thuận cấp cao giữa hai nước và các chương trình hợp tác giữa hai Quốc hội; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, cũng như các cơ chế hợp tác Tiểu vùng, làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực.

Về công trình xây dựng Nhà Quốc hội Lào, để đảm bảo tiến độ và mục đích yêu cầu đề ra, xứng tầm là biểu tượng quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đề nghị phía Lào quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công công trình.

Chủ tịch Quốc hội Pany Zathotu nhiệt liệt hoan nghênh ôngTrần Quốc Vượng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Lào trên cương vị mới; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam; chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra; cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay, đặc biệt là vừa qua đã hỗ trợ về vật chất giúp nhân dân vùng bị hại do sự cố vỡ đập thủy điện tại Nam Lào khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ hết sức vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển sâu rộng; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.



Chủ tịch Quốc hội Lào đã gửi lời thăm hỏi thân thiết đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam.



* Cùng ngày, ông Trần Quốc Vượng đã đến thăm ông Chummaly Sayasone, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào tại nhà riêng.

Ông Trần Quốc Vượng đến thăm Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone.

Ông Trần Quốc Vượng thăm Ngân hàng ngoại thương Việt Nam tại Lào

Vân Thiêng-Cảnh Thành/VOV-Vientiane

Ông Trần Quốc Vượng trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới ông Chummaly Sayasone; thông báo một số nét khái quát về tình hình Việt Nam, báo cáo về kết quả chuyến thăm. Đồng thời mong Nguyên Tổng Bí thư – Nguyên Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến cho việc củng cố, tăng cường và phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Việt Nam-LàoÔng Chummaly Sayasone chúc mừng ông Trần Quốc Vượng được cử làm Thường trực Ban Bí thư và bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam; bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào- Việt Nam ngày càng phát triển; cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho đất nước, nhân dân Lào sự giúp đỡ quý báu, chí nghĩa, chí tình, kịp thời và hiệu quả; mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.* Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc Vượng đã đến thăm và làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; thăm công trình xây dựng Nhà Quốc hội Lào- quà tặng của Đảng - Nhà nước Việt Nam cho Lào; thăm Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Lào./.