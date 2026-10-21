Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm lớn

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo tình hình triển khai kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước năm 2026 và Chương trình công tác giai đoạn 2026-2030 của Ban Chỉ đạo Trung ương; Báo cáo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2026).

Toàn cảnh buổi họp.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, đại diện các ban, bộ, ngành và UBND Thành phố Hà Nội đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến những nội dung này.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu: Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, lĩnh vực mình phụ trách. Các ban, bộ, ngành địa phương chủ trì phải chịu trách nhiệm đến cùng về nội dung, tiến độ, kết quả của từng nhiệm vụ. Cơ quan phối hợp phải tham gia thực chất hiệu quả theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không được đùn đẩy, chờ đợi.

Về Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: các cơ quan, đơn vị phải làm nổi bật được quyết định lịch sử của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến sự kiện này, truyền đi thông điệp mạnh mẽ về ý chí độc lập, tự chủ và tinh thần không khuất phục của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì phiên họp.

Về kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, tập trung làm nổi bật tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của văn hóa, đồng thời sự kế thừa, phát triển tư duy, lý luận về đường lối văn hóa của Đảng. Dưới ngọn cờ của Đảng, nhân dân ta đã kế thừa, phát triển và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, không ngừng sáng tạo những giá trị văn hóa mới thấm đẫm tinh thần yêu nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa phù hợp với đất nước và tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, đưa đất nước vững bước trong xu thế phát triển của nhân loại tiến bộ. Cùng với chính trị và kinh tế, văn hoá đã và đang chứng tỏ vai trò là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực, mở rộng sự tham gia, thụ hưởng của nhân dân.

Riêng với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu thực hiện đúng nhiệm được phân công trong các đề án, kế hoạch; chủ động phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông với những cách làm sáng tạo, hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.