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Tích cực triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ

Thứ Tư, 05:32, 23/09/2026
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VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn mong muốn phát triển hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở lợi ích chính đáng của hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tháp tùng, sáng 22/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ.

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Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xã giao ông Hùng Cao, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Quyền Bộ trưởng Hùng Cao tại New York, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn mong muốn phát triển hợp tác với Hoa Kỳ trên cơ sở lợi ích chính đáng của hai bên, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới; đánh giá cao việc lãnh đạo Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phối hợp tổ chức sự kiện về "Sáng kiến Tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam” trong khuôn khổ chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao, qua đó khẳng định cam kết tham gia, đóng góp hơn nữa của Hoa Kỳ đối với “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Việt Nam.

Nhắc lại ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam gần đây, Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Quyền Bộ trưởng Hùng Cao khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực; bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai…

tich cuc trien khai cac noi dung hop tac quoc phong viet nam-hoa ky hinh anh 2
Toàn cảnh buổi tiếp.

Trao đổi về quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào các lĩnh vực như: hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt quân nhân của cả Hoa Kỳ và Việt Nam trong chiến tranh; Đối thoại chính sách quốc phòng song phương; công nghiệp quốc phòng; an ninh hàng hải; quân y...

Đại tướng Phan Văn Giang cũng mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam mở rộng phạm vi Dự án hỗ trợ người khuyết tật tại các địa phương bị phun rải nặng chất da cam; hiện thực hóa cam kết bổ sung cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, nhằm hoàn thành Dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

Quang Trung/VOV-Washington
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