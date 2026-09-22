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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ

Thứ Ba, 09:35, 22/09/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ nhân dịp Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; trân trọng cảm ơn tình cảm, sự đoàn kết và ủng hộ quý báu mà Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và nhiều thế hệ bạn bè, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại diện Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ.

Đại diện Ban Lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Việt Nam qua 40 năm Đổi mới, sự cải thiện đời sống của người dân và vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Các đại biểu khẳng định tình cảm hữu nghị, đoàn kết với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; mong muốn tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ về tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Đại hội XIV đã đề ra những định hướng và quyết sách lớn cho giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Việt Nam đang tập trung đổi mới mô hình phát triển; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; phát huy vai trò của các khu vực kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

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Toàn cảnh buổi tiếp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đóng góp có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển vững mạnh, ổn định, lâu dài, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước; mong Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ sự phát triển của quan hệ hai nước, đồng thời hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ hội nhập, phát triển và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp để tiếp tục trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng.

 

Việt Cường/VOV
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