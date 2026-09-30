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Đại tá Trần Đức Đông làm Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia

Thứ Tư, 19:34, 30/09/2026
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VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia sáng nay (30/9) công bố Quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Thường trực đối với Đại tá Trần Đức Đông.

Sáng nay (30/9), tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức Hội nghị công bố, bàn giao công tác giữa ông Lê Thanh Hải - Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia được nghỉ hưu theo chế độ, đồng thời công bố Quyết định số 195, ngày 16/9/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia với Đại tá Trần Đức Đông, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2026.

Trước đó, Đại tá Trần Đức Đông là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục CO3- Bộ Công an) biệt phái giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

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Ông Lê Thanh Hải (bên trái) bàn giao công tác, nhiệm vụ với ông Trần Đức Đông

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Đức Đông cam kết sẽ cùng với tập thể cán bộ, sỹ quan, công chức, viên chức Văn phòng Thường trực đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, góp phần từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phạm Hạnh/VOV1
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