Lai Châu thành lập 2 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Ngày 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố các quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy; đồng thời bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sang Đảng ủy MTTQ tỉnh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo các quyết định được công bố, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh chính thức hoạt động từ ngày 1/9/2026. Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh gồm các tổ chức cơ sở Đảng tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cơ quan các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQViệt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy. Hai Phó Bí thư gồm đồng chí Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Hoàng Kiều Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy gồm các tổ chức cơ sở Đảng tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các ban chuyên môn của HĐND tỉnh. Ban Chấp hành gồm 7 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 2 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh; đồng chí Tẩn Thị Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giữ chức Phó Bí thư.

Cùng với đó, từ ngày 1/9/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được tổ chức lại thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân nhấn mạnh, việc thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Vì vậy, ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ các Đảng ủy cần khẩn trương hoàn tất việc tiếp nhận, bàn giao tổ chức Đảng, đảng viên, hồ sơ, tài liệu, tài chính, tài sản và các nội dung liên quan theo đúng quy định; sớm ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ cụ thể theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với từng cấp ủy viên.

Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể tỉnh

Đồng chí Lê Minh Ngân đặc biệt lưu ý các Đảng bộ mới thành lập phải tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, thống nhất, bảo đảm hoạt động nền nếp, thông suốt, không để xảy ra khoảng trống hoặc chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đối với việc chuyển chức năng tham mưu công tác dân vận sang Đảng ủy MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu quá trình chuyển giao phải được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm công tác dân vận liên tục, thông suốt và thực chất.

Đảng ủy MTTQ tỉnh phải khẩn trương kiện toàn đầu mối, tổ chức bộ máy, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đặc biệt chú trọng công tác dân tộc, công tác tôn giáo và sâu sát cơ sở, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận, đoàn thể và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.