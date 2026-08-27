Đắk Lắk thí điểm thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

Theo quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Đắk Lắk gồm 9 tổ chức đảng trực thuộc, với 315 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy.

Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk gồm 4 tổ chức đảng trực thuộc, với 60 đảng viên. Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chức năng tham mưu về công tác dân vận được chuyển sang Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quyết định đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, việc thành lập hai đảng bộ không đơn thuần là sắp xếp đầu mối tổ chức mà còn là bước tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, việc thành lập hai đảng bộ là bước tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu hai đảng bộ mới khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm tổ chức và công việc vận hành thông suốt, liên tục. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng lưu ý quá trình chuyển giao chức năng dân vận phải đầy đủ, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ và bảo đảm tính kế thừa.

“Một tổ chức mới được thành lập chỉ thực sự có ý nghĩa khi hoạt động hiệu quả và tạo ra chuyển biến rõ nét trong thực tiễn. Tôi đề nghị các đồng chí cấp ủy viên của hai đảng bộ phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy sức mạnh tập thể. Người đứng đầu phải quyết liệt, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Tập thể cấp ủy phải giữ vững đoàn kết thống nhất, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp chặt chẽ, xử lý công việc nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.