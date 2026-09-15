Quân khu 5 công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Theo các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Tạ Viết Xuân, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Quốc phòng được luân chuyển giữ chức Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5, nay trở lại giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Quốc phòng.

Điều động, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, giữ chức Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi; Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai giữ chức Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng; Đại tá Trần Thế Phan, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi giữ chức Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh hội nghị

Nhấn mạnh tại buổi lễ, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu các cán bộ nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ; Tổ chức bàn giao nhiệm vụ chặt chẽ, đúng quy định; nhanh chóng nắm tình hình, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và toàn đơn vị; phối hợp, tham mưu hoàn thiện quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh, thành phố.

Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ tiếp tục được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.