English
/ TỔ CHỨC NHÂN SỰ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quân khu 5 công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Thứ Ba, 16:48, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 15/9 tại TP. Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về điều động, bổ nhiệm cán bộ. Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị.

Theo các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Tạ Viết Xuân, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Quốc phòng được luân chuyển giữ chức Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5, nay trở lại giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Hậu cần - Kỹ thuật, Học viện Quốc phòng.

Điều động, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng, giữ chức Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi; Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai giữ chức Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng; Đại tá Trần Thế Phan, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi giữ chức Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

quan khu 5 cong bo quyet dinh dieu dong, bo nhiem can bo hinh anh 1
Quang cảnh hội nghị

Nhấn mạnh tại buổi lễ, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu các cán bộ nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; chủ động tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ; Tổ chức bàn giao nhiệm vụ chặt chẽ, đúng quy định; nhanh chóng nắm tình hình, xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và toàn đơn vị; phối hợp, tham mưu hoàn thiện quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh, thành phố.

Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này góp phần kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ tiếp tục được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

CTV Lê Tây/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lãnh đạo Quân khu 5 thăm, động viên lực lượng lấy mẫu ADN
Lãnh đạo Quân khu 5 thăm, động viên lực lượng lấy mẫu ADN

VOV.VN - Chiều 19/8, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đến thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại một số nghĩa trang trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo Quân khu 5 thăm, động viên lực lượng lấy mẫu ADN

Lãnh đạo Quân khu 5 thăm, động viên lực lượng lấy mẫu ADN

VOV.VN - Chiều 19/8, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đến thăm, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại một số nghĩa trang trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội