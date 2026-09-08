Quân khu 5 khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026

Tỉnh Đắk Lắk nằm trong thế trận phòng thủ chung của Quân khu 5 và cả nước, được hình thành trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên cũ, diện tích hơn 18.000km2. Địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, có không gian rộng, địa hình đa dạng "vừa vươn Đông, vừa tỏa Tây", bao quát khu vực Tây Nguyên đồng thời hướng ra biển Đông; giữ vai trò cầu nối chiến lược giữa Tây Nguyên với Duyên Hải Miền Trung, Đông Nam Bộ.

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, Đắk Lắk là địa phương đầu tiên trên địa bàn Quân khu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh trong nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Cuộc diễn tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, phát biểu khai mạc diễn tập.

Đồng thời, qua diễn tập nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện của các cơ quan, lực lượng trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ được tiến hành trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nhất là trong xử lý các tình huống về quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Quân khu 5 và các đơn vị tham dự khai mạc diễn tập.

“Trong bối cảnh việc sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đặc biệt, cần tiếp tục làm rõ và hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, không để xảy ra khoảng trống, chồng chéo hoặc gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh”, Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tham dự khai mạc diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố là một bộ phận hợp thành vững chắc của nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Quân đội trong giai đoạn hiện nay.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, phát biểu chỉ đạo cuộc diễn tập.

Thời gian qua, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, rộng, phức tạp, khó dự báo, khó đoán định. Các thế lực thù địch vẫn tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; những thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống ngày càng gay gắt hơn.

Tình hình này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc phải thực sự chủ động từ sớm, từ xa. Đòi hỏi, Quân đội phải “nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn” để không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk năm nay được tổ chức với quy mô, nội dung toàn diện, có sự tham gia của nhiều lực lượng. Đây là điều kiện tốt để tình đánh giá thực chất kết quả xây dựng khu vực phòng thủ; đồng thời phát hiện những bất cập để kịp thời bổ sung.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp quốc phòng.

Để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk đạt được mục đích yêu cầu đề ra, Trung tướng Trương Mạnh Dũng đề nghị Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện tốt về công tác vận hành cơ chế, lãnh đạo điều hành đúng nguyên tắc, tăng cường vai trò Đảng lãnh đạo, chính quyền địa bàn, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu, cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt.

"Tổ chức diễn tập phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, vận hành đúng cơ chế. Các tình huống giả định phải đúng với thực tế và phù hợp với đặc điểm địa bàn Tây Nguyên, biên giới và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống”, Trung tướng Trương Mạnh Dũng chỉ đạo.