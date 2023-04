Quảng Nam lần đầu tiên có nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh

Sáng 20/4, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Võ Thị Trinh, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng Thượng tá Võ Thị Trinh.

Thượng tá Võ Thị Trinh, 46 tuổi, quê ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; trình độ Đại học Cảnh sát Nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị; là nữ Phó giám đốc Công an tỉnh đầu tiên của Công an Quảng Nam.

Thượng tá Võ Thị Trinh từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam, Phó Trưởng Công an thành phố Tam Kỳ, Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng, Trưởng phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Nam.

Hiện Công an tỉnh Quảng Nam có 4 Phó Giám đốc Công an tỉnh gồm: Đại tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Thượng tá Hồ Song Ân và Thượng tá Võ Thị Trinh./.